Gabon : le PMUG lance le bonus COPA 2024 

Ecouter l'article

A l’occasion de la Copa America 2024, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a procédé au lancement d’une nouvelle offre dénommée « Bonus COPA 2024 ». Une opportunité pour les parieurs d’augmenter leurs gains durant cette compétition à travers le site du PMUG www.pmug.ga.

Décidément, au Pari Mutuel Urbain Gabonais, les surprises n’en finissent plus. En effet, durant la COPA América 2024, les fidèles clients de PMUG auront l’occasion de générer plus de gains. Le tout en regardant cette compétition américaine. Il s’agit d’une nouvelle offre dénommée « Bonus COPA 2024 ». Une opportunité pour les passionnés de football qui se jouera sur site du PMUG www.pmug.ga.

En effet, pour participer il vous suffit de jouer votre premier ticket combiné à 100% sur la Copa 2024 avec une cote minimum de 25. Si votre ticket est gagnant, vous gagnez 3 paris gratuits. Ce bonus copa 2024 est une opportunité pour les fans de football et de paris sportifs de profiter encore plus de l’euphorie de la Copa America avec ses stars, Messi, Di Maria, Vinicius pour ne citer que ceux-là. En pariant sur les matchs de la compétition, les fidèles clients du PMUG pourront non seulement vibrer devant leur équipe favorite, mais aussi tenter de gagner leur chance pour remporter de nombreux gains.

Pour jouer, il suffit de s’inscrire sur le site de www.pmug.ga et profiter de ce bonus exceptionnel. Avec une sélection de paris variée et des cotes attractives, il est clair que chaque parieur a sa chance et peut s’assurer de passer un bon moment. Pour plus d’informations veuillez vous rendre sur le site www.pmug.ga ou contacter le service clients au +241 11 79 02 00. A noter qu’en clôture de la semaine hippique ce dimanche 23 Juin 2024, une tirelire de près de 650 Millions de Fcfa est à gagner au Quinté+ en masse commune internationale.