Libreville : 2ème édition de l’exhibition culturisme le samedi 27 juillet 2024

L’Association Gabonaise de Culturisme et de Fitness (AGCF) lance la 2ème édition de l’exhibition de culturisme. Cette compétition, qui rassemblera des adeptes de la musculation, se tiendra le 27 juillet 2024 au Johnson Okoumé Boxing Club situé à Oloumi dans le 5ème arrondissement de Libreville.

L’année dernière, le culturisme, également appelé bodybuilding, a fait son entrée parmi les disciplines sportives gabonaises. Une première édition de l’exhibition de culturisme qui a été couronnée de succès. Fort de cette réussite, l’AGCF a décidé de renouveler l’événement pour une 2ème édition qui s’annonce encore plus prometteuse.

Déjà 50 participants pour la 2ème édition de l’exhibition culturisme

Cette année, une cinquantaine de candidats se sont déjà inscrits pour participer à la compétition. Parmi eux, des champions qui tenteront de défendre leurs titres acquis lors de la première édition, ainsi que de nouveaux culturistes désireux de se faire un nom dans cette discipline exigeante. Les participants seront jugés sur divers critères tels que la symétrie, la définition musculaire, la proportion et la présentation générale.

Les inscriptions sont gratuites pour les athlètes. La compétition comportera 4 catégories. Il s’agit notamment du Bodybuilding, du Classic physique, du Men’s physique et du Modèle sportif. Sur scène, les culturistes devront faire vivre leurs corps et offrir un spectacle unique en exhibant chaque courbe et chaque définition musculaire.

Pour rappel, le culturisme vise non seulement à améliorer l’apparence physique, mais aussi à promouvoir un mode de vie sain et discipliné. Les culturistes travaillent constamment à repousser leurs limites personnelles et à atteindre un équilibre optimal entre force, esthétique et santé.