Libreville : l’ONG ASOIF en soutien au CHUL

Ecouter l'article

C’est dans le souci de s’ériger en soutien aux pouvoirs publics dans l’aide et l’assistance des structures sanitaires, que L’ONG ASOIF fondé par la vénérable Victoire Issembe epse Lasseni Duboze et une ONG américaine a procédé ce samedi 29 juin 2024 à la remise des produits de première nécessité au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Une initiative qui a pour objectif d’apporter un peu de joie aux personnes hospitalisées.

Animée par une profonde bonté et une volonté d’être un soutien pour les patients se trouvant dans les différents services du CHUL, l’ONG ASOIF s’évertue à apporter aide et réconfort aux plus démunis. Ce geste bienveillant est une démonstration de l’engagement de l’ONG à être une main secourable pour les compatriotes hospitalisés, notamment au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).

Pour sa présidente Victoire Issembe epse Lasseni Duboze, ce geste s’inscrit dans l’objet social de l’ONG AOIF et des valeurs qu’elle porte. « Le CHUL a été celui avec le plus de besoin et le moins de confort après avoir visité plusieurs structures hospitalières. Cette aide est un soutien aux personnes hospitalisées, ce n’est certes pas grand chose mais ça peut déjà aider et ce ne sera pas le premier du genre » a-t-elle déclaré.

Un geste qui n’a pas manqué d’être salué par le personnel du CHUL qui a réceptionné ce don. « Nous ne pouvons qu’exprimer un sentiment de satisfaction et de joie parce que pour nous qui sommes plus proches des malades, nous savons à quel point des gestes comme ça est un baume au cœur » ont-ils indiqué.

Cette action s’inscrit dans l’ambition de l’ONG ASOIF à œuvrer pour le bien-être des enfants de manière générale et particulièrement en milieu hospitalier. Gageons que cette initiative action sera étendue dans d’autres hôpitaux régionaux du Gabon.