Gabon : Comilog engagé dans la campagne Octobre Rose

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de la campagne annuelle de sensibilisation sur les cancers féminins qui se tient chaque mois d’octobre que la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) s’est une fois de plus engagée. Ainsi, la filiale du groupe Eramet met à la disposition des femmes plusieurs activités durant ce mois.

Dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus, de nombreuses entreprises se mobilisent chaque année afin de soutenir ce noble combat. C’est le cas de l’exploitant de manganèse et filiale du groupe Eramet qui s’est également conformé à cette coutume. Ainsi, la Comilog a mis à la disposition des populations féminines de Moanda et Owendo diverses activités.

Des dépistages gratuits, des séances de fitness

En effet, pour cette dixième édition placée sous le thème « contre le cancer, je m’engage à une vie saine » la Compagnie minière de l’Ogooué a prévu une offensive. Une façon pour l’entreprise de marquer son engagement à contribuer à l’atteinte de l’objectif de développement durable n°3 des Nations Unies qui promeut la santé et le bien-être pour tous.

Parmi les activités, on note, des séances de fitness qui se tiendront tous les samedis durant le mois dédié aux cancers féminins aux stades Comilog de Moanda et de la commune d’Owendo. Aussi, des campagnes de dépistage gratuit du cancer du sein et de l’utérus tous les mercredis à l’hôpital Comilog de la ville minière.

Il est opportun de rappeler que la filiale du géant minier Eramet a toujours œuvré dans ce sens. Pour le compte d’Octobre Rose édition 2022, la Comilog s’était jointe à la FSBO pour cette lutte. En 2021 par exemple, elle avait mis à la disposition des populations l’hôpital Marcel Abeke de Moanda des dépistages gratuits. Une preuve de son engagement.