Panthères du Gabon : Poko, Auba, Lemina, Bouanga et Appidangoye retenus en clubs !

Ecouter cet article Ecouter cet article

À peine rendue publique, la liste des 23 Panthères du Gabon devra déjà faire l’objet d’une révision expresse. Et pour cause, une source proche de l’instance faîtière du football gabonais a révélé à Gabon Media Time (GMT) les désistements involontaires de Pierre-Emerick Aubameyang, André Biyogo Poko, Mario Lemina, Denis Bouanga et Aaron Appidangoye.

C’est assurément une mauvaise nouvelle pour les supporters gabonais mais encore plus pour le technicien gabonais Thierry Mouyouma et son binôme Cédric Moubamba. Les deux hommes soutenus par leur staff nationalisé devront affronter la Guinée Conakry sans certains de leurs atouts phares. Et ce, pour des causes administratives qui ont contraint certains de leurs employeurs à se montrer rigides.

Pas d’Auba, Poko, Lemina, Bouanga et Appidangoye à Lisbonne !

Fraîchement arrivé en Arabie Saoudite, André Biyogo Poko devra attendre avant de reporter la tunique vert jaune et bleu. La faute à un refus de son club. Même scénario pour le phocéen Pierre-Emerick Aubameyang qui devra regarder ses coéquipiers à la télévision. En Angleterre Wolverhampton a décidé de ne pas fléchir devant la Fegafoot. Pareil pour Bouanga et Appidangoye.

À ce propos, notre source soutient que « Poko, Auba, Lemina, Bouanga, Appindangoye ne seront pas là. Les clubs n’ont pas donné l’accord à cause des délais non respectés d’envoi des convocations. Le sélectionneur a été notifié à 5 jours du début du stage », a-t-elle indiqué. Une bien mauvaise nouvelle qui devrait tout de même faire l’affaire des nouveaux.