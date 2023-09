Mairie de Libreville : tolérance zéro pour les retards au travail !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le nouvel homme fort de l’Hôtel de ville de Libreville, le Général de Brigade Jude Ibrahim Rapontchombo nommé Délégué Spécial de cette administration, n’arrête pas d’imposer sa méthode de travail. Dernier fait en date, un rappel à l’ordre des membres de son cabinet sur la nécessité de respecter les horaires de travail.

Avec le Général de Brigade Jude Ibrahim Rapontchombo, fini attentes interminables de compatriotes qui peinent à être reçus à la Mairie centrale de Libreville, faute de personnel à leur poste. Au cours d’une réunion tenue la semaine écoulée avec les membres de son cabinet, le nouvel édile de la ville a dit constater des manquements en lien avec la présence des agents à leur poste de travail.

La rigueur militaire érigé comme principe managérial à la Mairie de Libreville

Depuis sa nomination à la tête de la Mairie de Libreville, le Général de Brigade Jude Ibrahim Rapontchombo multiplie des signaux en faveur d’un service public de qualité. Après s’être attaqué aux pratiques de malversations financières et à la traçabilité des moyens roulants affectés aux agents, le Délégué spécial se veut à présent ferme vis-à-vis des agents qui, par leurs retards et leurs absences répétitifs, dégradent la qualité du service public.



« Si vous venez à 10h restez chez vous s’il-vous-plaît », a-t-il prévenu. « j’observe de mon bureau. Parfois je reste assis le nez collé contre la vitre et je regarde les gens arriver », a-t-il poursuivi avant de mettre en garde les éventuels récalcitrants « Sauf que si vous restez chez vous, vous aurez librement fait ce choix ». Une menace explicite, qui devrait assurément pousser les agents de cette administration défaillante à plus de rigueur et à une plus grande ponctualité.