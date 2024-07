Présidentielle USA : Kamala Harris déjà en campagne

Ecouter l'article

C’était son premier meeting de campagne depuis le renoncement de Joe Biden puis son adoubement à la course à la Maison Blanche. En effet, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris était ce 23 juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin, face à un public électrique. Un choix loin d’être anodin puisque c’est précisément dans cet État qu’à eu lieu la Convention Républicaine qui a intronisé Donald Trump comme candidat des conservateurs.

Elle entend se poser en rempart comme l’extrémisme de Donald Trump. En effet, au cours de ce meeting, Kamala Harris a multiplié des critiques contre son adversaire Républicain qu’elle n’a pas manqué d’accuser de vouloir « ramener l’Amérique en arrière ». Une allusion au discours très clivant de Donald Trump en matière de politique interne, et à certaines de ses positions jugées complaisantes à l’égard de la Russie.

Trump prêt à un débat télévisé face à Kamala Harris

« Voulons-nous vivre dans un pays de liberté, de compassion et d’Etat de droit, ou dans un pays de chaos, de peur et de haine ? », a lancé la candidate démocrate lors de son discours. Des propos qui annoncent clairement la ligne d’attaque des Démocrates. Ainsi, Kamala Harris entend se positionner en rempart face à ce clivage dans lequel selon elle, Donald Trump souhaite enfermer le pays.

« Nous ne reviendrons pas en arrière », a-t-elle assuré en promettant notamment de défendre le droit à l’avortement, de soutenir les plus défavorisés et les classes moyennes, marquant ainsi une rupture claire avec son adversaire qu’elle accuse d’être à la solde des milliardaires. Pour sa part, Donald Trump qui tenait en même temps une conférence de presse virtuelle, s’est dit ouvert à un débat contre le poulain de Joe Biden dont il assure qu’elle serait « plus facile » à battre que le président sortant.

Notons que le Wisconsin fait partie de la poignée d’États stratégiques qui peuvent faire basculer l’élection en faveur d’un candidat. Si Donald Trump partait favori dans cet État face à Joe Biden, Kamala Harris espère à présent faire mentir les sondages.