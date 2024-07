Gabon : après Kango, le Mouvement Gabao désormais dans le Grand Nord

Ecouter l'article

Après l’étape de Kango et ses alentours le 19 juillet, le convoi du Mouvement Gabao, conduit par son président Franck Nguema, est arrivé dans le département du Ntem le 20 juillet où plusieurs rencontres ont eu lieu avec les populations de cette partie du pays.

C’est l’engagement qu’il avait pris dès le lancement de son Mouvement politique. En effet, Franck Nguema trace peu à peu son chemin, porté par ses camarades du Mouvement Gabao. Arrivée à Bitam le 20 juillet, la caravane sillonne depuis les localités du département du Ntem avec les mêmes objectifs : présenter le Mouvement et décliner le projet, et susciter des adhésions.

Le Grand Nord aux couleurs du Mouvement Gabao

Dès son arrivée à Bitam le 20 juillet, Franck Nguema est allé au contact des populations des quartiers Mimbang, Akue Essimgane, Est-Résidentiel, Est-Haoussa et Mongomo Assi. Un temps de partage et surtout d’explication de la démarche entreprise par l’ancien député d’Akanda depuis le 16 mars 2024 et le lancement du Mouvement Gabao.

Un travail qui s’est poursuivi ce 22 juillet à Nkoum-Edoum dans le canton Mveze puis dans le canton Koum, à Kess et à M’boa. Il faut dire qu’à chacune des étapes, la délégation venue de Libreville a reçu un accueil chaleureux des populations du Ntem. Pour sa part, Franck Nguema qui n’a pas caché sa joie d’être parmi les siens a égrainé les propositions contenues dans le Manifeste du Mouvement Gabao notamment celles relatives au social.