Gabon : vers un appui technique du Commonwealth pour les élections à venir

Le ministre des Affaires étrangères, chargé de l’Intégration sous-régionale et des Gabonais de l’étranger, Régis Onanga Ndiaye a reçu le Secrétaire général adjoint du Commonwealth, Pr. Luis Franceschi. Au menu des échanges, la question des élections à venir et plus globalement la suite du processus de transition.

C’est une visite qui s’inscrit dans le cadre de la démarche d’ouverture initiée par le Gabon vis-à-vis de la communauté internationale, afin de garantir une transition ouverte, inclusive et soucieuse des principes démocratiques. Dans cette perspective, le Commonwealth est venu proposer aux autorités Gabonaises son assistance technique, à cette étape cruciale du processus entamé le 30 août 2023.

Accompagner le Gabon dans le processus de démocratisation

Construire un Gabon assis sur des institutions fortes, et qui garantisse les libertés de ses populations, c’est l’objectif des militaires au pouvoir. Un objectif pour lequel l’expertise du Commonwealth pourrait être profitable au pays. « Le Commonwealth compte accompagner le Gabon dans le processus de démocratisation de notre pays, notamment dans l’organisation du référendum, l’organisation des élections à travers la mise à disposition d’experts en droit constitutionnel », indique le communiqué de presse.



Cette assistance pourrait intervenir en amont des élections, pendant et en aval. Il faut dire que les représentants de l’organisation anglophone multiplient les déplacements à Libreville. Ainsi, cette visite intervient après celle de Patricia Scotland, Secrétaire général du Commonwealth qui a rencontré le président de la Transition le 28 juin dernier. Rappelons que le coup d’Etat perpétré par les Hommes en armes avait valu au pays une suspension de l’organisation, dont le retour avait été conditionné par des garanties d’un retour à l’ordre constitutionnel. Des garanties que les autorités Gabonaises s’attèlent depuis lors à donner.