Geoffroy Foumboula Libeka Makosso « pas de transition réussie sans transition de mentalités » 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est assurément la première fois que l’Assemblée Nationale du Gabon comte au sein de son Bureau « un Acteur civique engagé » alors que l’opinion est habituée depuis l’avènement du multipartisme à n’avoir que des acteurs politiques à ces fonctions, je comprends le choc pour certains au regard de mes prises de position.

Chers tous, certains me rappellent que je suis désormais Vice-président et que mes actions seront perçues uniquement comme celles du Vice-président. En vérité, c’est parce que je suis un acteur civique engagé, si j’étais un acteur politique cela paraîtrait normal aux yeux des mêmes personnes.

Chers tous, nous avons été habitué depuis plus de 5 législatures à l’absence de débat et/ou confrontation au Parlement donnant l’impression que le Député est celui qui cautionne tout en silence pi, que le membre du Bureau d’un Parlement qui est à la base parlementaire est un bureaucrate. Je nous invite à une transition de mentalité.

Le Parlementaire est responsable de ses actes devant le règlement de sa chambre (Assemblée Nationale ou Sénat), tant qu’il agit en conformité par rapport à la loi et au règlement de son Institution, toute autre interprétation relèverait à mon sens de la nostalgie pour certains du Parlementaire avant le 30 août 2023, Je vous informe que nous sommes dans un autre Gabon depuis cette date.

L’acteur de la société civile que je suis a pour public les citoyens et pour mission défendre leurs causes tout comme le politique a pour public sa base électorale et pour mission défendre les intérêts de son parti politique.

Quand un politicien devenu Vice-président de l’Assemblée Nationale continue publiquement de jouer son rôle de responsable politique, tout le monde trouve cela normal. Mais quand un acteur civique devenu Vice-président continue de jouer publiquement son rôle d’acteur civique en dehors de ses missions parlementaires, une certaine opinion trouve cela anormal.

Le problème en réalité n’est pas le poste de Vice-Président, mais c’est l’idée de voir un acteur non politique l’être tout en jouant son rôle d’acteur civique comme le vice-président politique continue de jouer son rôle politique.

Je réitère, je ne suis pas un homme politique, je suis un acteur de la société civile et c’est à ce titre que je suis parlementaire.

Je suis un homme de terrain, engagé pour défendre des causes justes et nobles sur le terrain, c’est à ce titre que je m’étais présenté aux législatives d’août 2023. La fonction ne m’éloignera jamais de mon combat car pour moi le Député est celui qui est proche de ses citoyens, écoute leurs préoccupations, mène des plaidoyers pour traduire ces solutions en lois et non une personne soumise au silence assises dans un bureau, costume-cravate.

Supportez moi ainsi, je suis un enfant de Kinguelé, inspiré par les Députés Kennedy des U.S.A,Guy Marius SAGNA du Sénégal et bien d’autres. Je remplirai avec rigueur ma tâche de Vice-président conforment au règlement de mon Institution et les lois en vigueur.

Je serais toujours sur le terrain et pas un Député des bureaux climatisés, j’irai écouter les gabonais afin d’oeuvrer à traduire les solutions à leurs préoccupations en loi.

Le succès de notre transition est indissociable d’une transition de nos mentalités.

Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO

4ième Vice-président de l’Assemblée Nationale de Transition

Porte-parole du COPIL CITOYEN