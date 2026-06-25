Gabon : trois nouveaux portiques de pointe débarquent à Owendo Container Terminal

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Owendo Container Terminal (OCT), l’opérateur majeur du terminal à conteneurs du port d’Owendo, vient de concrétiser l’acquisition de trois nouveaux portiques de parc de type RTG (Rubber Tyred Gantry), marquant un tournant technologique d’envergure.

Arrivés directement du Vietnam à bord du navire DA JI, ces équipements de pointe, conçus par le constructeur de renom Konecranes, viennent renforcer de manière substantielle l’infrastructure logistique nationale. Dotés d’une technologie de dernière génération, ils s’inscrivent dans une stratégie globale d’amélioration continue des performances du terminal.

Une impulsion technologique pour booster les capacités

Loin d’être une simple mise à niveau, cette livraison stratégique fait passer le parc d’équipements d’OCT de 9 à 12 portiques de parc. Ce bond en avant technique traduit une ambition claire : densifier et optimiser au maximum les espaces de stockage existants.

Grâce à la performance de ces nouveaux outils, le terminal est désormais idéalement armé pour fluidifier la gestion des flux logistiques, répondant ainsi à la croissance constante des volumes d’échanges commerciaux dans la région.

Productivité accrue et réduction drastique des délais

L’intégration de ces portiques ne se limite pas à une extension physique de la capacité de manutention. Elle promet surtout de transformer radicalement l’efficacité opérationnelle globale de la plateforme. Pour les armateurs comme pour les opérateurs économiques locaux, les bénéfices seront immédiats et tangibles, se traduisant par une réduction significative des délais de traitement des navires et une baisse notable des temps d’attente lors des opérations de manutention.

Afin de garantir un déploiement optimal, des techniciens spécialisés du constructeur Konecranes supervisent directement la mise en service opérationnelle de ces machines. Pour Sandrine Wamy, Directeur Général d’Owendo Container Terminal, cet investissement est un jalon essentiel. En renforçant notre parc avec ces équipements de pointe, nous augmentons notre capacité à traiter les volumes, tout en améliorant durablement la performance et la qualité de service offertes à nos clients. »,a-t-il déclaré.

Un pilier solide du développement socio-économique

À travers cet investissement d’envergure, OCT consolide sa position de carrefour logistique incontournable pour le pays. L’entreprise ne se contente pas d’aligner des performances industrielles ; elle demeure un moteur social puissant au Gabon. Employant directement plus de 300 collaborateurs gabonais, l’opérateur génère également près d’un millier d’emplois indirects grâce à un tissu dynamique de sous-traitance locale.

Cette dynamique de croissance s’accompagne par ailleurs d’une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) active. En collaborant étroitement avec des ONG, OCT s’investit au quotidien auprès des populations dans des domaines essentiels tels que l’éducation et la préservation de l’environnement, prouvant que performance portuaire et engagement citoyen se conjuguent au présent.