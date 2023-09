Gabon : Sylvia Bongo et Matha inculpés pour imitation de signature et détournement de fonds publics

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’ils faisaient partie des personnalités les plus influentes et les plus craintes sous l’ancien système, Sylvia Bongo Ondimba et Lambert-Noël Matha sont à présent dans de sales draps. C’est du moins ce que l’on peut dire puisqu’après avoir été entendus ce 28 septembre par un juge d’instruction, ils ont été inculpés pour plusieurs faits, puis assignés à résidence surveillée. C’est ce que révèle notre confrère du Journal L’union.

L’épouse de l’ancien président de la République et l’ancien ministre d’Etat en charge de l’Intérieur sont rattrapés par la justice. Si la première à souvent été suspectée de jouer un rôle démesuré dans l’appareil d’Etat, le second est pour sa part rattrapé par des faits de corruption, dans le dossier relatif au contrat qui liait la société de ramassage d’ordures Averda et l’Etat Gabonais.

Plusieurs heures d’audition et des charges graves

Si l’ancienne first lady a disparu des écrans radars depuis le 26 août, jour de vote, l’ancien premier flic du pays est pour sa part apparu hagard lors de la passation de charge à son successeur. Quoi qu’il en soit, les deux personnalités ont tour à tour été entendues par un juge d’instruction, qui leur a par la suite délivré une ordonnance d’assignation à résidence surveillée, ce qui dans le jargon voudrait dire qu’il existe des indices graves et concordants, en lien avec les faits qui leurs sont reprochés.

En effet, selon notre confrère du Journal L’Union, Sylvia Bongo Ondimba aurait été inculpée pour blanchiment de capitaux, faux, usage de faux et usurpation de qualité. Quant à l’ancien ministre de l’Intérieur, il aurait été inculpé pour des faits de complicité de détournement des fonds publics, concussion, corruption passive et blanchiment de capitaux. Des faits qui font suite au contrat passé entre l’Etat Gabonais et la société Averda et pour lequel un proche de l’ancien ministre avait déjà été inculpé en 2022.

Lambert-Noël Matha hanté par le fantôme Averda

Si l’ancien ministre d’Etat se croyait intouchable, le voila rattrapé par le contrat opaque signé entre l’Etat Gabonais et la société de ramassage d’ordures Averda. En effet, le nom de Lambert-Noël Matha est nommément cité notamment par d’autres personnes mises en cause pour des sommes indûment perçues, selon L’Union.

Notons que dans le dossier Averda, l’Etat est en procédure judiciaire depuis 2020 avec cette société. En effet, cette dernière réclame 23 milliards de FCFA au Gabon pour résiliation abusive de contrat. Maintenant que Lambert-Noël Matha n’est plus en fonction, il ne serait pas étonnant que la Chambre de commerce et d’industrie de France demande à l’entendre.