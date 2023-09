Guilou Bitsutsu-Guilessen : « la situation économique dont hérite le CTRI n’est pas des plus reluisantes »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le processus de transition est engagé depuis plus de trois semaines déjà, des déclarations de soutien au profit des hommes en armes ne cessent d’affluer. Dernière en date, celle du président du Mouvement priorités citoyennes (MPC), Guilou Bitsutsu-Guilessen qui, après avoir rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité, s’est attelé à rappeler les priorités du pouvoir de transition.

L’euphorie observée à la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité a progressivement fait place à une réalité plus sombre au plan économique. Le constat qui ressort est celui d’une économie marquée par une dette abyssale. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Guilou Bitsutsu-Guilessen, président du Mouvement priorités citoyennes (MPC) pour qui, la situation héritée par le CTRI n’est pas des plus reluisantes.

Prioriser l’essentiel en faisant des économies en personnel

Si le président du Mouvement priorités citoyennes a salué l’action des militaires, il s’est en revanche montré plus nuancé au sujet de certaines mesures prises notamment les nominations. « Tout est pratiquement à refaire dans ce pays, la situation économique et politique dont hérite le CRTI n’est pas des plus reluisantes », a-t-il déploré. Un constat qui le conduit à une conclusion implacable concernant les nominations des membres du parlement de transition.



En effet, Guilou Bitsutsu-Guilessen estime que la situation économique du moment aurait commandé aux autorités de transition à faire des économies en personnel, notamment réduisant au strict nécessaire le nombre d’organes de transition. « Il aurait mieux valu, à mon humble avis, mettre en place un gouvernement de transition et une assemblée constituante de transition à même de réorganiser nos institutions, notre République, et de rédiger une nouvelle constitution », a-t-il suggéré.