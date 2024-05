Gabon : Patrichi Tanasa, Noël Mboumba et BLA à la barre du 30 au 31 mai !

Ecouter l'article

Christian Patrichi Tanasa, ancien directeur général de Gabon Oil Company (GOC), Brice Laccruche-Alihanga (BLA) sont appelés à comparaître devant la Cour criminelle spécialisée (CCS) de Libreville les jeudi 30 et vendredi 31 mai 2024. Les deux présumés têtes pensantes des « BLA Boys » 5 autres individus sont poursuivis par le ministère public et l’agence judiciaire de l’État pour plusieurs faits en lien avec des détournements de deniers publics.

Après Tony Ondo Mba et Brice Laccruche-Alihanga, c’est au tour de Christian Patrichi Tanasa d’être fixé par la justice gabonaise dans la suite de l’opération « scorpion » initiée par la Young Team aujourd’hui écrouée à la prison centrale pour la plupart. Jugeant recevables les accusations des tatoués du Bord de mer, le ministère public et l’AJE ont décidé de traduire l’ancien DG de la GOC devant la Cour criminelle spécialisée.

Vers la lumière sur les faits supposés ?

S’il y a plus d’un an la justice gabonaise avait eu du mal à asseoir ses accusations de détournements contre Christian Patrichi Tanasa, la récidive semble être l’occasion pour le ministère public et l’agence judiciaire de l’État de démêler l’écheveau dans cette affaire qui les oppose aux anciens Directeur général de la GOC, du Directeur de cabinet d’Ali Bongo et d’autres de leurs proches en charge de la chose publique pendant quelques mois.



Il s’agit de Billy Bendo Edo, Jérémie Ayong Nkodjie Obame, Gérard Fanou, Noël Mboumba, Serge François Bruno Gassitqma, Brice Laccruche-Alihanga et bien sûr Christian Patrichi Tanasa. Pendant 2 jours, les juges tenteront de prouver que les faits de détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics, instigation au détournement de fonds publics; blanchiment des capitaux; concussion et association de malfaiteurs.