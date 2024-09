Gabon : où sont passés les 54 milliards destinés au développement du site Sotrader Port-Gentil ?

Follow on X

Décidément le Gabon n’a pas fini avec les éléphants blancs et les détournements des fonds destinés à certains projets structurants. La preuve encore avec l’enveloppe et les équipements destinés à la mise en œuvre d’un site de la Société gabonaise de transformation agricole et développement rural (Sotrader) à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime qui auraient pris la poudre des champs.

Si le mercredi 28 août dernier le premier ministre Raymond Ndong Sima a exprimé son satisfecit quant à la mise à niveau du site de la Sotrader Ntoum qui en définitive devrait permettre contribuer pleinement à l’augmentation de la production agricole et piscicole du Gabon, il n’a pas manqué d’évoquer en filigrane les difficultés rencontrées par d’autres site. C’est notamment le cas de celui de Port-Gentil qui serait resté au stade embryonnaire.

Où sont passés les milliards de Sotrader Port-Gentil ?

Interrogé sur ce dossier, le chef du gouvernement, sans langue de bois, a révélé être à la recherche des équipements acquis par l’Etat pour le développement de ce projet agricole. « Pour ce qui est du projet de Port-Gentil, nous cherchons où il se trouve parce qu’il n’est jamais sorti des containers », a-t-il indiqué. Raymond Ndong Sima n’a pas manqué également de se questionner sur la destination prise par cet equipement.

Selon une source citée par le quotidien L’Union dans sa parution de ce samedi 31 août 2023, ce sont 54 milliards de FCFA qui auraient été décaissés pour la mise en œuvre du projet. Des fonds qui selon toute vraisemblance auraient pris une autre destination tout comme les engins acquis pour le développement du projet agropastoral. Des faits pour le moins graves qui devraient d’autant plus interpeller le gouvernement et la justice afin que la lumière soit faite sur ce dossier.