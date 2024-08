Ntoum : le site de la Sotrader opérationnel pour l’augmentation de la production locale

Ecouter l'article

Le Premier ministre de la transition accompagné d’une délégation des membres du gouvernement a effectué ce mercredi 28 août une visite d’inspection sur le site de l’ancienne Sotrader devenue Agropag. Au terme de cette visite, Raymond Ndong Sima s’est dit satisfait de la mise à niveau quasi finie afin de permettre à cet outil mal usité de participer pleinement à l’augmentation de la production agricole et variée locale.

Encore dans un état de délabrement avancé avec des outils de production en lambeaux, au mois d’avril 2024, le site de Ntoum de la Société gabonaise de transformation agricole et développement rural (Sotrader), dont la réhabilitation constitue le cheval de bataille du gouvernement Raymond Ndong Sima II, a désormais fière allure avec en sus une activité repartie de plus belle. C’est le constat fait par le Chef du gouvernement de la transition lors de la visite effectuée ce mercredi 28 août 2024. Guidée par Victor Tirosh, Directeur général de Mori Investments Ltd, société adjudicataire.

Les voyants au vert à Sotrader Ntoum !

4 mois seulement après la visite du Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement s’est attelé à remettre sur pied l’une des structures censée booster la production agricole, d’alevins et de poussins. Le tour du propriétaire a permis de s’enquérir de la praticité des serres agricoles, au nourrissage, l’élevage de reproducteurs et l’incubation pour produire des poussins d’un jour. Aussi, les hautes herbes, fruit de l’abandon par le régime sortant, a laissé place à des terres labourées prêtes à la semence avec des systèmes d’aération, de conduite d’eau et d’irrigation, à point.

Une vue des serres agricoles nettoyées © D.R.

Autant dire que les travaux de nettoyage du site, étendu sur une superficie de 500 hectares, vont bon train. Les équipes mises à contribution pour la réhabilitation de cet outil économique d’avenir sont à pied d’œuvre afin que de lui donner le rôle primordial qui lui était assigné. Dans un contexte de lutte contre la vie chère liée à la dépendance aux importations donc au marché extérieur, l’opérationnalisation dudit site arrive à point nommé.

Le satisfecit de Ndong Sima à l’aube des grandes manœuvres

Au terme d’une inspection opportune, Raymond Ndong Sima s’est dit pleinement satisfait de l’avancée des travaux entrepris depuis avril dernier. « Les images parlent d’elles-mêmes. Tout le monde peut voir que le site totalement enherbé il y a 4 mois a été totalement nettoyé. Que les différents bâtiments ont été assainis […] Les instructions du Chef de l’État ont été pleinement remplies sinon en voie de l’être », a souligné le premier ministre. Non sans annoncer que cette phase de remise à niveau sera suivie d’un plan d’action.

Les membres du gouvernement lors de la visite du site © D.R.

Lequel emporte entre autres le renforcement des capacités de production notamment le nombre de serres agricoles, l’accroissement de volumes des emplacements dédiés à la pisciculture. Le but étant, selon le Premier ministre, « d’augmenter la production locale pour que les prix baissent ». Pour atteindre cet objectif, le Chef du gouvernement appelle à un patriotisme de toute heure qui place l’intérêt supérieur avant tout. Pour sa part, Victor Tirosh a d’ores et déjà annoncé 100 tonnes de poulailler par an ainsi que des tonnes de tomates, de tilapias, poissons chat et d’alevins. Le rendez-vous est pris dans 45 jours pour en évaluer l’efficacité.