La faiblesse des forces de sécurité et de défense face à l’insécurité grandissante dans notre pays est assurément ce qui a amené les jeunes du quartier PK8 à prendre les choses en main. En effet, depuis plusieurs mois des habitants de ce quartier situé dans le 6ème arrondissement de Libreville, ont décidé de se mobiliser afin de mettre fin aux braquages, et vols et autres agressions dont sont victimes les populations. Il s’agit d’une unité de patrouille de proximité dénommée « scorpion ».

La patrouille de proximité est une stratégie de police communautaire visant à renforcer les relations entre les forces de l’ordre et les communautés locales. Cette initiative implique que des policiers patrouillent régulièrement dans des quartiers spécifiques pour mieux connaître les habitants, comprendre leurs préoccupations et collaborer avec eux pour résoudre des problèmes locaux et réguler la sécurité. Au Gabon, faute de cette politique et de la non application des instructions du président de la transition sur les patrouille pédestre, les jeunes du quartier PK8 ont décidé de prendre des mesures sécuritaires.

Passer de la zone rouge à la zone blanche

C’est l’objectif visé par les jeunes du quartier PK8 réunis au sein de la brigade « scorpion ». Selon le leader de ce mouvement « J’ai créé un groupe avec mes petits et frères du quartier. On fait dans la sécurité du quartier, on fait la traversée, on veille aussi la nuit, on évite qu’il y ait le braquage, le vol parce que le PK8 est perçu comme étant un zone rouge et on veut qu’elle devienne blanche. Les gens doivent prendre les taxis en toute sécurité et doivent se sentir chez eux ». Pour les jeunes de la police bangados, cette activité vise également à participer à leur ration.



Sans activité professionnelle, ces derniers use de ces initiatives pour gagner leur vie dignement. « J’ai trouvé mieux de créer un site de chargement, les petits se débrouillent et font prendre les taxi aux usagers avec les 100 frs 100 frs parce que quand on est affamé on fait les mauvaises choses. Depuis qu’on a commencé il n’y a plus d’accident, plus de braquage, plus de vols ». Ces jeunes armée de courage et livrés à eux-même travaillent de jour comme de nuit vêtu de gilet orange avec un seul et unique espoir obtenir des meilleures conditions de vie. Mais surtout que les habitants du quartier PK8 sachent que désormais ils peuvent circuler en toute quiétude.