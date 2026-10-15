Gabon : les huit nouveaux ministres prêtent serment devant le président Oligui Nguema

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Les huit nouveaux membres du gouvernement issus du remaniement ministériel du 11 octobre 2026 ont officiellement prêté serment ce jeudi 15 octobre au Palais Rénovation, à Libreville, devant le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette cérémonie marque leur entrée en fonction au sein de l’équipe gouvernementale, dans un contexte où les attentes demeurent importantes en matière d’accès aux services essentiels, d’infrastructures et de développement économique.

Quatre jours après le réaménagement de l’équipe gouvernementale, les nouveaux ministres ont accompli une étape institutionnelle de leur prise de fonctions. Organisée au Palais Rénovation, la cérémonie de prestation de serment a été l’occasion pour le chef de l’État de rappeler aux nouveaux responsables les exigences attachées à leurs missions. Cette séquence intervient alors que plusieurs départements ministériels stratégiques changent de titulaire.

Huit nouveaux ministres dans des secteurs stratégiques

Parmi les personnalités ayant prêté serment figurent Olivier Mouckocko, nommé ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, Lambert Mouvinde Millot, ministre des Travaux publics et de la Construction, et Emmanuel Eyeghe Nze, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation.

Le gouvernement accueille également Raissa Nana épouse Ghogho aux Affaires sociales, à la Famille et à la Protection de l’Enfance, George Christian Waza à la Pêche, à la Mer et à l’Économie bleue, Axel Jesson Ayenoue au Tourisme durable et à l’Artisanat, ainsi que Stephen Olouna Mouba à l’Environnement et au Climat. Malcom Emery Djenno Ngomanda complète cette liste en qualité de ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.

Un appel à la responsabilité dans l’exercice des fonctions

Au cours de la cérémonie, Brice Clotaire Oligui Nguema a félicité les nouveaux membres de l’exécutif et les a invités à assumer pleinement leurs responsabilités. Un rappel qui intervient dans un contexte où l’efficacité de l’action publique demeure un enjeu central.

Plusieurs des portefeuilles concernés portent directement sur les préoccupations quotidiennes des populations. L’accès à l’eau et à l’électricité, l’amélioration des infrastructures routières, la protection sociale ou encore la transformation industrielle constituent autant de domaines dans lesquels les nouveaux ministres seront attendus sur des résultats concrets.

Un premier Conseil des ministres après la prestation de serment

La cérémonie a été suivie d’un Conseil des ministres présidé par le chef de l’État. Cette réunion intervient dans le prolongement du remaniement du 11 octobre et marque le début d’une nouvelle séquence de travail pour l’équipe gouvernementale réorganisée.

Au-delà de cette formalité institutionnelle, les nouveaux responsables devront désormais traduire les orientations de leurs départements respectifs en actions mesurables. Leur capacité à répondre aux difficultés rencontrées par les populations constituera l’un des principaux critères d’appréciation de cette nouvelle configuration gouvernementale.