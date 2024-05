Gabon : les compétitions sportives financées à 4,5 milliards par les RSE des sociétés pétrolières-minières

Ecouter l'article

Alors que le pays semble orienté vers une quête de la souveraineté économique, la réalité de la conjoncture contraint l’exécutif à recourir aux partenaires de l’État afin de participer à la vie publique. L’exemple patent, la mise à contribution des RSE des sociétés pétrolières et minières à hauteur de 4,5 milliards FCFA, montant requis pour l’organisation du CSU, des compétitions Linaffem et Linafp.

Invité à apporter des éclaircissements sur les blocages rencontrés dans la reprise du national foot 1 et 2 malgré les annonces du Président de la transition, Brice Mbika Ndjambou n’est pas allé par 4 chemins et a décrié le mécanisme financier mis en place. Pour le patron de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), le bricolage ayant conduit à une dépendance à l’aide privée est éprouvé. Et ce, en raison des retards de virement.

C’est toute l’interrogation soulevée par le président de la Linafp lors de son passage à l’émission « Le club du dimanche » du 26 mai dernier. Pris à partie par les journalistes sur une présumée avance de 1,2 milliard FCFA nécessaire à l’entame des activités du National foot 1 et 2, Brice Mbika Ndjambou a nié en bloc. « Nous n’en sommes pas informés », a-t-il souligné. Non sans manquer de rappeler les grandes lignes de l’appui de l’Etat via les Responsabilités sociétales d’entreprises pétrolières et minières. À ce propos, le président de la Linafp a mis tout au clair.



« Ce qu’il faut retenir c’est que la compétition [ Ndlr: le national foot ] est financée par les RSE des entreprises pétrolières et minières », a-t-il déclaré. Occasion de préciser qu’un budget a été arrêté puis arbitré par le ministère des Sports. Aussi ajoute-t-il, « la sollicitation qui a été faite est de 4,5 milliards FCFA répartis entre 3 entités ». Le championnat scolaire et universitaire à 1 milliards, la Linafp 2,2 milliards FCFA et la Linaffem à 1,3 milliard FCFA. À ce jour, seul le budget CSU aurait été versé. Les 3,5 milliards toujours en attente.