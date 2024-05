National foot : des footballeurs locaux reconvertis en vendeurs d’habits en attendant la reprise

Ecouter l'article

Il y a 13 mois, Gaucho et Kalhadze étaient des étoiles montantes en activité sur les pelouses de monedan dans le cadre du national foot 1. Ces jeunes footballeurs ne savaient pas qu’un an plus tard ils seraient en train de vendre des vêtements à Petit-Paris et à la gare routière. Le but est de subsister jusqu’à la saison nouvelle. Enfin quand la Linafp en décidera ainsi.

Arrêté depuis le mois de juin 2023, le championnat national de football professionnel gabonais ne reprend toujours pas ses droits. Et ce, en dépit des promesses. Le patron des sports, le Dr. André Jacques Augand au Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les dates se suivent et ne se tiennent pas. La faute semble-t-il à des impératifs financiers. Pourtant, les victimes ne font pas atteindre.

De stars des terrains à vendeurs sur le terrain

« Au pays de la devise et de la débrouillardise » comme le scandait Movaizhaleine, la quête de solutions autonomes est la meilleure option. Gaucho et Kaka Kalhadze l’ont compris. Ces deux talentueux balle aux pieds ont décidé de « skata » comme ils le disent dans le jargon roi au marché. Traduit littéralement par « se chercher ». En attendant que les autorités du sport abrègent leurs souffrances, les deux footballeurs professionnels découvrent d’autres labeurs. D’ailleurs, interrogé par nos soins, l’un d’eux a résumé leur schéma de vie.



« De chez moi aux terrains d’entraînement c’est 3000 FCFA aller-retour. Je dois également manger. Donc je me cherche en vendant des vêtements. Après le dépôt de la recette j’ai ma marge. Laquelle me permet de continuer à rêver de football », a souligné Gaucho. Ce pseudonyme en dit long sur son habileté avec un ballon de football. Mais pour l’instant, ses pieds s’allient à leurs bouches pour vendre au maximum des habits. Le vécu de 2 combattants de la vie similaire à ces centaines de footballeurs locaux pénalisés par l’arrêt du national foot 1 et 2.