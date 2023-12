Gabon : les anciens employés des filiales de GOC abandonnés dans la précarité

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable cri de détresse que poussent les anciens employés des filiales de Gabon Oil Company (GOC). En effet, le 14 août 2020 ladite entreprise a été dissoute en Conseil des ministres, entraînant le licenciement de ses agents. Plongés dans la précarité depuis 3 ans, ils demandent réparation.

64 c’est le nombre d’anciens employés de Gabon Oil Marketing (GOM), Gabon Oil Logistique & Services (GLS) et Gabon Engineering & Construction (GEC) qui ont été licenciés en 2020 pour des raisons d’ordre économique. Ces agents dénoncent le non-respect du code du travail par leur ex employeur et interpellent le gouvernement de Transition sur leur situation.

3 ans de précarité

De nombreux anciens employés, qui ont autrefois joué un rôle clé dans les opérations de Gabon Oil Company, se retrouvent aujourd’hui abandonnés, confrontés à des conditions de vie difficiles. « Nous sommes en proie à plusieurs difficultés à l’instar du chômage, endettement, impayés de loyer, maladies » peut-on lire dans un de leurs courriers transmis à la rédaction de Gabon Média Time.

La principale source de préoccupation réside dans le traitement réservé à ces anciens travailleurs après leur licenciement. Plusieurs d’entre eux déclarent n’avoir pas bénéficié d’un véritable plan social. « Nous réclamons le paiement sinon la finalisation du plan social venant de GOC qui accompagnait le licenciement et le paiement des droits légaux ». Ces derniers dénoncent également le non-respect des articles 73, 74 et 75 du Code du travail marquant la procédure du licenciement économique et collectif en République gabonaise.Ces ex-agents sollicitent donc l’intervention du président de la Transition face à cette situation qui n’a que trop duré.