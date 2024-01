Gabon : Léandre Kiki promu à la tête de l’ANFEP

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’information a été rendue publique, ce vendredi 29 décembre 2023, par le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques, Jeannot Kalima. En effet, Léandre Kiki Anoué a été promu Directeur général de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel (ANFEP) au Conseil des ministres de jeudi dernier.

C’est au cours du Conseil des ministres qui s’est tenu jeudi 28 décembre dernier au Palais du bord de mer que Léandre Kiki Anoué a été nommé nouveau directeur général de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel. L’ancien directeur général adjoint remplace Nadine Patricia Anguille Obame.

Léandre Kiki Anoué aux commandes de l’ANFEP

Le nouveau Directeur général de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel est un ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais. Léandre Kiki Anoué était Administrateur directeur général adjoint de Gabon oil company (GOC). Il a également occupé le poste de Secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF) avant d’occuper le poste de Directeur général adjoint de l’ANFEP.

L’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnel est une structure sous la tutelle du ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle. Elle a pour mission de veiller à la formation et au perfectionnement des Gabonais afin de garantir l’adéquation entre compétences et réalités du marché de l’emploi.

Par ailleurs, dans sa fonction de Directeur général Léandre Kiki Anoué sera secondé par son Directeur Général Adjoint, Raphaël Mfoubou. Ils auront tous deux la charge de conduire l’ANFEP. Ils devront notamment garantir de bonnes conditions d’apprentissage dans les établissements de formation professionnelle existants parmi lesquels Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels Basile ONDIMBA, le Centre de Formation de Nkok, Le Centre International Multisectoriel de Formation et d’Enseignement Professionnels (CIMFEP) de Mvengué et le Centre multisectoriel de formation et de l’enseignement professionnel (CMFEP) de Ntchengué.