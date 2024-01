Gabon : Kiki Léandre Thomas Tourou Anoué prend officiellement ses fonctions à l’ANFEP

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 10 janvier 2024, le Secrétaire général en charge de la Formation professionnelle au ministère de l’Education nationale, Jean Rodrigue Be Nkogho Be Jean a présidé la cérémonie de passation de service des directeurs généraux entrant et sortant de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnelle (ANFEP). Une cérémonie qui marque la prise de fonction officielle de Kiki Léandre Thomas Tourou Anoué au poste de Directeur général de ladite structure.

Après 4 ans de service en tant que Directeur général adjoint, Kiki Thomas Léandre Tourou Anoué a été promu Directeur général de l’ANFEP, à la faveur du Conseil des ministres du jeudi 28 décembre 2023. Il succède ainsi à Nadine Patricia Anguile Obame, qui a passé 2 ans à la tête de cette structure.

Impulser une nouvelle dynamique à l’ANFEP

La cérémonie s’est déroulée dans la salle de réunion de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnelle, où le président du Conseil d’administration, Claude Auge Akoulou Eyeleko a procédé à l’installation du nouveau directeur général puis de son adjoint, Raphaël Mfoumbou. Transmettant les documents relatifs au fonctionnement de l’agence, Nadine Patricia Anguile Obame s’est dit sereine de passer le flambeau à Kiki Léandre Thomas Tourou Anoué.

Au cours de son allocution, le nouveau patron de l’ANFEP s’est engagé à redynamiser le secteur de la formation professionnelle. « Je voudrais profiter de cet air de changement pour impulser une autre dynamique, une vision nouvelle vers une direction nouvelle » a-t-il indiqué. Kiki Léandre Thomas Tourou Anoué a en perspective, l’implémentation de nouvelles filières, la mise en place de programmes plus courts et l’évaluation régulière des centres de formation. Des changements qui feront de ces structures des bassins de production de jeunes ouvriers qualifiés.

Pour clore la cérémonie, les agents de l’ANFEP ont félicité Kiki Léandre Thomas Tourou Anoué pour sa promotion, non sans manquer d’exprimer leur gratitude à l’endroit de sa prédécesseur Nadine Patricia Anguile épouse Obame pour ces 2 années de collaboration. Un message porté notamment par le directeur du centre Basile Ondimba, Marie-Noëlle Kassat et le directeur de la formation des examens et concours, Lamine Mohamadou Abo, qui ont, au nom de l’ensemble du personnel et des directeurs généraux des différents centres, remis de nombreux présents au directeur général sortant.