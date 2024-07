Gabon : fin de formation pour des nouveaux ministres de culte à la CRN École du ministère

Ecouter l'article

Le samedi 27 juillet dernier, l’église CRN de Plein-Ciel dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville a servi de cadre à une cérémonie de remise de certificats de fin de formation de l’établissement dénommé CRN École du ministère. Une formation qui a permis à la dizaine d’impétrants d’acquérir les rudiments nécessaires à la conduite du culte et la gestion spirituelle et administrative de l’église.

C’est en présence du Directeur national de cette école, Mgr François Rabenkogo, évêque de Moanda, de l’enseignant major Mgr Robert Ondoa et de l’évêque responsable de CRN Eglise centrale, Mgr Michel Ambouroue que s’est déroulée cette cérémonie. Organisée sous la houlette de l’Evêque général des Ministères CRN, Mgr Mike Jocktane, celle-ci cadre avec la vision de ce dernier de « Produire des Ministres de Dieu aptes à exercer le ministère de manière fiable avec l’onction, le charisme, la grâce et la profondeur des mystères des écritures ».

Sortie de la cuvée 2024 de la CRN École du ministère

Ce sont donc au total 12 nouveaux ministres de Dieu qui ont reçu officiellement leur certificat de fin de formation. C’est donc dans une atmosphère teintée de joie et de fierté que les impétrants ont pu jouir des efforts et des engagements pris durant ces deux années successives de formation. Profitant de cette occasion, le directeur de l’École a rappelé la vision et la mission de cet établissement qui est de former des bergers capables de répondre de manière efficiente au message de Dieu.

Mgr François Rabenkogo n’a d’ailleurs pas manqué de retracer les réalisations effectuées sous sa direction, à savoir la dotation d’une plateforme numérique ; l’ouverture des inscriptions aux aspirants des ministères hors CRN, avec recommandation de leurs leaders, l’ouverture de la formation, au-delà des appelés au ministère pastoral, aux autres ministères d’aide dans le cadre de l’administration et la gestion de l’église, mais aussi l’organisation de la première remise de parchemins aux étudiants.

Pour sa part, l’enseignant major s’exprimant au nom du corpus des enseignants internationaux, a encouragé les certifiés à la mise en pratique des cours qu’ils ont reçues. À noter que dans le cadre de son développement CRN École du ministère prévoit l’ouverture d’une classe de licence pour offrir aux étudiants l’opportunité d’un cycle encore plus exigeant et approfondi ou encore la mise en œuvre d’un plan de communication dynamique pour donner à l’École une plus grande visibilité.