Ce vendredi matin, la Cour de cassation a disculpé Christian Patrichi Tanasa Mbadinga, ancien directeur général de la Gabon Oil Company, des accusations de malversations financières. Cette décision marque une étape cruciale dans l’engagement du Chef de l’État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à instaurer une justice équitable au Gabon.

En 2019, Tanasa Mbadinga avait été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour détournement de fonds publics. La sentence comprenait également une amende de 76 millions de FCFA et 20 milliards de FCFA de dommages et intérêts à verser à l’État. Toutefois, la Cour de cassation avait requalifié les faits en corruption, lui accordant des circonstances atténuantes. La peine avait donc été réduite à 10 ans, dont 4 ans, 6 mois et 5 jours fermes, correspondant à la période déjà purgée.

L’Engagement du Chef de l’État

Cette décision met en lumière la volonté de Brice Clotaire Oligui Nguema de réformer le système judiciaire pour garantir une justice équitable. Son engagement contre l’injustice et la corruption se voit donc réaffirmé, envoyant ainsi un message clair : chaque citoyen doit bénéficier d’un traitement juste et impartial.

La libération de Tanasa Mbadinga marque un tournant dans l’histoire judiciaire du Gabon. Ce dénouement positif reflète un pays en transformation, où la justice retrouve sa véritable vocation sous l’impulsion d’un leadership engagé. En rétablissant la justice pour Tanasa Mbadinga, le Gabon aspire à une société plus équitable et confiante en ses institutions.