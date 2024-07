Gabon : l’Allemagne en soutien à la lutte contre le conflit Homme-faune

Follow on X

Ecouter l'article

Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba N’zoma, ministre de l’Environnement, du climat et du conflit Homme-faune, a récemment reçu en audience Gruner Horst, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Gabon. Au cœur de leur échange, l’appui de l’Allemagne dans la lutte contre le conflit Homme-faune, un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité et la protection des populations rurales.

Après son séjour à Oyem, dans la province du Woleu-Ntem où il a inauguré Le mardi 9 juillet 2024 le siège du projet Trinational Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM), l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Gruner Horst a rallié Libreville. Dans cette même démarche de protection de l’environnement, il a exprimé la volonté de la coopération allemande d’accompagner le Gabon dans sa lutte contre le conflit Homme-faune qui dérange les populations de l’hinterland.

La coopération allemande pour une atténuation de conflit Homme-faune

Lors de cette rencontre au bureau de la ministre Minguengui Ndomba N’zoma, Gruner Horst, accompagné de sa délégation, a exprimé le souhait de l’Allemagne de poursuivre et d’intensifier sa coopération avec le Gabon sur les questions de biodiversité. L’ambassadeur a souligné l’engagement résolu de son pays à soutenir le Gabon dans sa politique de protection de l’environnement, notamment en apportant une aide concrète pour gérer la problématique du conflit Homme-faune.

Doté d’une biodiversité exceptionnelle, le Gabon est confronté depuis plusieurs années à des tensions entre les populations rurales et la faune sauvage, notamment les éléphants. Les dégâts occasionnés par les pachydermes ont des conséquences désastreuses sur les moyens de subsistance des communautés locales. Ce qui menace la sécurité alimentaire et économique de nombreuses familles mais également cette espèce tuée par les populations pour se protéger. La coopération allemande vise à mettre en place des solutions durables et innovantes pour atténuer les effets de cette problématique.

Avant cette rencontre, l’émissaire allemand a aux côtés du ministre des Eaux et forêts, le Général Maurice Ntossui Allogo, procédé à l’inauguration du siège du projet Tridom. Une initiative qui vise à renforcer la coopération transfrontalière dans la protection de la biodiversité.