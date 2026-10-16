Gabon : Diesel Gabon menace de détruire les machines non récupérées avant le 30 novembre 2026

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La société Diesel Gabon a lancé un ultimatum à ses clients ayant déposé des machines en réparation dans ses ateliers entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. Dans un communiqué publié dans le quotidien L’Union du jeudi 15 octobre 2026, l’entreprise leur demande de récupérer leurs équipements avant le 30 novembre prochain. Passé ce délai, elle annonce leur destruction sous constat d’huissier. Une décision qui soulève des interrogations sur les droits des propriétaires et les obligations de conservation des biens confiés à un professionnel.

Des machines confiées à un atelier pour réparation peuvent-elles être détruites au seul motif que leurs propriétaires tardent à les récupérer ? C’est la question que soulève l’annonce de Diesel Gabon. En fixant une date limite pour le retrait des équipements déposés sur une période de trois années, l’entreprise entend manifestement mettre fin à leur conservation prolongée dans ses installations. Mais la perspective d’une destruction, même constatée par un huissier, pose la question du respect des procédures applicables aux biens appartenant à des tiers.

Un ultimatum fixé au 30 novembre 2026

Dans son communiqué publié par L’Union, Diesel Gabon invite expressément « les clients qui ont déposé leurs machines pour réparation dans ses ateliers entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 à venir les récupérer avant le lundi 30 novembre 2026 ».

L’entreprise précise que les équipements non retirés à cette échéance pourraient être détruits « sous peine de destruction sous constat d’huissier ». Les clients concernés sont invités à contacter son service après-vente au 074 65 66 93. Le communiqué ne précise toutefois ni le nombre de machines concernées, ni leur nature, ni les raisons pour lesquelles elles sont demeurées dans les ateliers.

Une destruction qui interroge sur les droits des propriétaires

Si une entreprise peut être confrontée à des difficultés de stockage lorsque des équipements restent longtemps dans ses locaux, leur destruction soulève une question juridique distincte. Le dépôt d’une machine pour réparation n’entraîne pas, en lui-même, un transfert de propriété au réparateur.

La présence d’un huissier pourrait permettre de constater matériellement une opération, mais elle ne suffit pas nécessairement à en établir la légalité. Celle-ci dépend notamment des dispositions contractuelles acceptées par les clients, des éventuelles mises en demeure individuelles et des règles applicables à la conservation ou à la disposition des biens confiés.