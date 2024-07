Gabon : décès de l’ancienne ministre Yolande Nyonda

Follow on X

Après l’ancien député de la commune de Fougamou et ancien ministre des Finances, de l’Économie, du Budget et des Participations, Marcel Doupamby Matoka décédé en mai dernier, le département de Tsamba-Magotsi vient de perdre l’une de ses plus illustres personnalités politiques. Selon des informations relayées ces dernières années, l’ancienne ministre déléguée aux Affaires Étrangère, Yolande Nyonda est décédée ce samedi 13 juillet 2024 à l’hôpital des instructions des armées du PK9 à Libreville.

C’est une bien triste nouvelle qui vient de frapper le Landerneau politique gabonais et plus particulièrement le département de Tsamba-Magotsi. En effet, celle que ses proches appelaient affectueusement Maman Yoyo serait décédée des suites d’une maladie. Selon des informations du site d’actualité Top Infos Gabon, elle avait été transportée à la suite d’un malaise.

Une haut commis de l’État dévoué au développement du Gabon

Femme de poigne et de grand cœur, Yolande Nyonda a été un haut commis de l’État durant plusieurs années. Diplômée de HEC Bruxelles en 1990, elle poursuit ses études à l’Université Solvay-Université Libre de Bruxelles, où elle obtient en 1991 un diplôme de 3ème Cycle en Commerce International. En 2003, elle se distingue en tant que Vice-Major de la 23ème promotion du Centre d’Études Financières, Économiques et Bancaires (CEFEB) de l’Agence Française de Développement.

Au sein de l’administration publique où elle a bâti sa carrière sans ambage, elle a débuté celle-ci en qualité de directeur général adjoint des Caisses de stabilisation et de péréquation puis en 2009 elle arrive à la tête du secrétariat général du Ministère du Budget, des Comptes. De 2017 à 2019, elle occupe la fonction de secrétaire générale du ministère des Travaux Publics avant de faire son entrée au gouvernement en 2019. Un poste qu’elle occupe jusqu’en juillet 2020. Par la suite, elle est nommée ministre déléguée auprès du ministre des Affaires Étrangères, où elle s’illustre jusqu’au coup d’État du 30 août 2023.

Sur le plan politique, elle fera son entrée dans l’arène lors des élections locales de 2018 où elle sera tête de liste pour le compte du Parti démocratique gabonais (PDG) dans le département de Tsamba Magotsi. Elle a été également Co-fondatrice et vice-présidente 1 du Mouvement Féministe « l’Appel des Mille et Une ».