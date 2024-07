Gabon : près de 57 milliards de chiffre d’affaires générés par les services aux particuliers

Follow on X

Ecouter l'article

Le ministère de l’Economie et des Participations a récemment rendu public son tableau de bord. Élaboré en février 2024, ce rapport révèle que près de 57 milliards de chiffres d’affaires ont été générés par des entreprises exerçant dans diverses prestations notamment les maisons funéraires, les services médicaux, l’auto-école, les jeux et loisirs, les photographies et autres les services aux particuliers. Des performances qui soulignent l’impact de ces services sur notre économie.

C’est dans le cadre de ses multiples missions régaliennes que la direction générale de l’Economie et de la Politique Fiscale (DGEPF), a réalisé et publié son tableau de bord. Un document qui met en lumière une pluralité de secteurs. Parmi eux, l’industrie, l’agriculture, l’exploitation forestière, le commerce, l’hôtellerie et surtout ce qui nous intéresse à savoir: les services aux particuliers. Regroupant les entreprises évoluant dans une diversité de prestations, ce secteur a généré près de 57 milliards de FCFA en 2023.

56,9 milliards de chiffre d’affaires pour les services aux particuliers

En effet, en hausse de 3,6% par rapport à 2022 selon le tableau de bord de l’économie, les services rendus aux particuliers notamment les services médicaux, l’auto-école, les prestations funéraires, la photographie, les jeux et les loisirs et autres, ont su profiter de « l’augmentation des prix des prestations, de la modernisation de l’outil de production, de la montée en puissance des jeux virtuels et de l’efficacité de la force de vente », ce qui démontre l’influence positive de ces services sur l’économie de notre pays.

Dans le sillage de cette hausse du chiffre d’affaires en 2023, les professionnels de ce secteur ont également fait progresser l’investissement de 56,8%, permettant ainsi d’atteindre un montant record d’un peu plus de 8,8 milliards de FCFA. En revanche, ses effectifs ont étonnamment baissé de 8,1%, suite à la fermeture de certains kiosques et à des licenciements. A contrario, la masse salariale s’est consolidée de 7,4% en raison du paiement des gratifications de fin d’année.

On notera également que ce secteur au cours des trois dernières années, a vu sa valeur ajoutée dans l’économie passer de 18,4 milliards de FCFA en 2021 à 27,4 milliards de FCFA en 2023, une hausse qui s’explique par l’appétence grandissante des populations pour ce type de services, qui ont généré plus de cash que les services rendus aux entreprises, dont le chiffre d’affaires s’est stabilisé à un peu plus de 53 milliards de FCFA.