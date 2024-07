Taïwan : Onanga et Mandoukou au championnat du monde d’athlétisme de sourds

Ecouter l'article

Du 12 au 24 juillet 2024 se tiendra à Taipei, capitale de Taiwan, le championnat du monde d’athlétisme dédié aux sourds. Un événement international qui verra la participation de deux panthères du Gabon dans la catégorie handisport. Il s’agit notamment Oumar Moussa Onanga et Ronel Mandoukou, qui se sont envolés pour la capitale taïwanaise depuis ce 10 juillet 2024.

À l’instar des athlètes jouissant de la plénitude de leurs conditions physiques, les sportifs handisports ne ménagent aucun effort pour être performants dans leur secteur. C’est sans aucun doute la conclusion que l’on pourrait tirer au regard des performances de ses sportifs et surtout de leur participation à ces jeux de Taïwan. Oumar Moussa Onanga et Ronel Mandoukou, deux panthères, sont actuellement dans la capitale de Taiwan pour leur participation au championnat du monde d’athlétisme des sourds.

Onanga et Mandoukou de nouveaux médaillés?

En effet, partis défendre les couleurs du pays après une préparation qui a été entièrement prise en charge par les autorités gouvernementales via le ministère des Sport, Oumar Moussa Onanga et Ronel Mandoukou auront désormais à cœur de faire retentir « La Concorde ». D’autant qu’ils ne sont pas étrangers à ce genre de compétition. Ces derniers avaient déjà brillé du 25 au 29 juin 2024 au Cameroun lors de la première édition handisport des Jeux de la Confédération Internationale Francophone des Sports Adaptés et de la Culture (CIFSAC). Une complétion au cours de laquelle notre pays s’était taillé la part du lion devant le Cameroun et la Guinée Equatoriale avec quatre médailles d’argent et une médaille de bronze.



De bonnes performances qui présagent que du positif pour nos sportifs qui pourraient bien rentrer avec des médailles d’or. Selon Gabon All Sport, le staff technique est confiant. Les deux sportifs « ont surmonté de nombreux obstacles pour en arriver là, et c’est avec détermination et passion qu’ils vont affronter les meilleurs athlètes sourds du monde entier. Leur talent, leur force et leur courage sont une véritable inspiration pour tous ». Il est à noter que Mandoukou compétira au 400m et 1500m Moussa Onanga quant à lui au 100, 200m et 400m. Espérons qu’au terme de cette compétition l’hymne national du Gabon retentisse.