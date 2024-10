Gabon : Bilie-By-Nze appelle le CTRI à la transparence dans l’agenda de sortie de la Transition

Ecouter l'article

Le lundi 14 octobre 2024, à l’occasion de l’inauguration du siège de la plate-forme politique « Ensemble Pour le Gabon », Alain-Claude Bilie-By-Nze, dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba, a lancé un appel à la transparence et à la sagesse dans la gestion de la période de transition politique actuelle. Dans son discours, il a souligné l’importance pour le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) de publier un agenda clair et détaillé sur la restauration des institutions du pays.

Alain-Claude Bilie-By-Nze a rappelé que si le CTRI avait pu dissoudre les institutions par un simple communiqué télévisé, la sortie de la transition ne pourra pas être accomplie de la même manière. « Il n’est pas possible de sortir de la transition par un coup de baguette magique », a-t-il précisé tout en insistant sur la nécessité de définir une feuille de route précise et publique pour garantir « une restauration effective des institutions et une transition vers la démocratie ». Pour lui, l’opinion publique doit être informée des étapes à suivre, et il a appelé à cesser la dissimulation en exigeant la publication de cet agenda.

Appel à informer l’opinion sur les prochaines étapes du processus de transition

L’ancien Premier ministre a également soulevé l’importance de déterminer par quelles institutions commencer et par lesquelles conclure ce processus de transition. Selon lui, les défis à résoudre diffèrent selon l’institution concernée, notamment entre une élection présidentielle et d’autres réformes. Son message appelait donc à une planification rigoureuse du processus de transition pour qu’elle ne se fasse pas au détriment des principes démocratiques.

Cet appel à la transparence, formulé le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba est une nouvelle interpellation envers les autorités de transition en tête desquelles le général-président Brice Clotaire Oligui Nguema pour clarifier le chemin à suivre dans cette phase délicate que traverse le Gabon. « Nous appelons […] les autorités à sortir de la dissimulation et à publier cet agenda. La transparence, la démocratie et la restauration véritable des institutions sont à ce prix », a-t-il martelé.