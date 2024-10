Gabon : l’absence de structures de désintoxication, un problème de santé publique

Ecouter l'article

La consommation des drogues est un réel problème dans la société, notamment chez les jeunes. En effet, de plus en plus se livrent à cette pratique très dangereuse et qui détruit leur santé. Elle les conduit souvent à commettre l’irréparable comme le montrent plusieurs faits divers ces dernières années. Malheureusement l’absence de structures spécialisées, notamment les centres de désintoxication, empêche les acteurs engagés dans la lutte contre les drogues de venir à bout de ce problème de santé publique.

Il ne se passe pas un jour sans que l’on ne parle des effets destructeurs des drogues et de l’alcool, qui sont des produits illicites qui nuisent gravement à la santé des principaux consommateurs. Pourtant, en dépit des sensibilisations faites par les fervents défenseurs engagés pour lutter contre ce fléau à l’instar de l’ONG Agir pour le Gabon et le Collectif des ONG pour la lutte contre les drogues et les violences, une situation alarmante persiste, celle de l’absence de structures spécialisées dans le suivi et le traitement des toxicomanes.

En effet, dans un pays où la population jeune semble de plus en plus tournée vers les produits illicites ( les drogues, l’alcool y compris le tabac ) et les familles complètement abandonnées et incapables de les traiter, il est plus qu’urgent de tirer la sonnette d’alarme notamment à l’endroit des autorités en place. Comment comprendre que dans les projets dits prioritaires dans le secteur de la santé, les centres de désintoxication semblent être le cadet des soucis du patron du ministère de la santé ?

Lors du discours à la Nation prononcé par le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema, le jeudi 29 août 2024, en marge de la célébration de la première édition de la journée nationale de la Libération, au nombre des annonces figure la construction de de 5 hôpitaux spécialisés d’excellence. Vivement qu’ils voient effectivement le jour! La lutte contre les drogues ne se limite pas à la répression comme c’est toujours le cas avec des arrestations, elle nécessite également une attention particulière dont des dispositifs spécifiques visant à soigner les personnes qui sont sous l’emprise de ces produits illicites. Malheureusement cet aspect semble encore négligé par le gouvernement de transition.

Le gouvernement invité à plus de réactivité

Au regard des dégâts que causent les drogues dans la société, les nouvelles autorités à la tête du pays sont appelées à prendre réellement en compte ce mal, et à l’intégrer au même titre que l’insécurité. Car la consommation des drogues favorise les violences et les actes de tous genres punis par la justice. Il est tant de prendre le taureau par les cornes et réellement œuvrer pour maîtriser ce fléau dans la société gabonaise.