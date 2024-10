Libreville : 100 millions accordés par l’AIMF pour la modernisation de la bibliothèque municipale

Ecouter l'article

L’Association internationale des maires francophones (AIMF) a accordé 155 000 euros soit un peu plus de 100 millions FCFA à la Mairie de Libreville lors de leur 102e réunion du Bureau tenue à Paris le 3 octobre 2024. Cette subvention est destinée à la modernisation de la bibliothèque municipale de Glass afin de la garnir et de la rendre plus accessible à tous.

Le Général de Brigade Jude Ibrahim Rapontchombo, a pris part à l’Association internationale des maires francophones en marge du 19e sommet de la Francophonie. Invité par Anne Hidalgo, mairesse de la ville de Paris et présidente de l’AIMF, le délégué spécial chargé de la gestion de la Commune de Libreville a rejoint plus de 250 participants, dont 30 maires de grandes villes d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Ensemble, ils ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération entre les élus locaux de l’espace francophone.

Un financement pour le développement culturel

La décision de l’Association internationale des maires francophones d’investir dans le projet de modernisation de la bibliothèque municipale de Libreville s’inscrit dans une dynamique de développement culturel. Ce soutien permettra à la ville d’améliorer son infrastructure éducative, de rendre l’accès aux livres et aux ressources numériques plus facile, et d’encourager la population à s’approprier les outils technologiques modernes.

Le projet de modernisation de la bibliothèque municipale de Glass comprend notamment l’aménagement de nouveaux espaces de lecture, l’amélioration des équipements, et la création d’une plateforme numérique pour faciliter l’accès aux ouvrages. Ces initiatives répondent aux besoins croissants de la population, notamment des jeunes, en matière d’éducation et de culture.

Cette subvention marque un pas important vers la modernisation des infrastructures culturelles à Libreville et témoigne de l’engagement de l’AIMF à soutenir le développement des capitales francophones. Pour Libreville, c’est une opportunité de renforcer son offre culturelle et éducative, tout en s’inscrivant dans une vision plus large de l’avenir des villes francophones