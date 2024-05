Gabon : 251 candidats en lice pour le Concours de l’EAMAC

Ecouter l'article

Le Lycée national Léon Mba a servi de cadre ce 29 mai 2024 au lancement des épreuves du concours d’entrée à la prestigieuse Ecole africaine de météorologie et de l’aviation civile (EAMAC). Un examen qui se tient en simultané à Libreville et Franceville et qui voit la participation de 251 candidats venus de différents établissements d’enseignement supérieur du pays.

Conformément au communiqué rendu public par l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), les épreuves du concours d’entrée à l’Ecole africaine de météorologie et de l’aviation civile (EAMAC) ont bien débuté ce 29 mai 2024 au lycée national Léon Mba de Libreville. Pour cette première journée, ce sont les cycles exploitation en aéronautique civile, technicien et ingénieur qui ont passé leurs épreuves. Quant au cycle de contrôleur, les épreuves débuteront le 3 juin.

251 candidatures retenues sur des critères rigoureux

La rigueur que requiert l’accès à la prestigieuse Ecole africaine de météorologie et de l’aviation civile est à l’image de la délicatesse des métiers de l’aviation civile, qui nécessitent une rigueur de vie et un sens des responsabilités aigu. C’est pour répondre à ces exigences que les 251 candidats en compétition dans les centres de Libreville et Franceville ont été sélectionnés sur des critères rigoureux.

« La sélection se déroule en deux étapes. Après que les postulants se sont inscrits en ligne, une première sélection est effectuée sur la base des informations fournies. La liste qui en ressort fait ensuite l’objet d’une autre sélection, cette fois par un contrôle de documents physiques. C’est au terme de ce travail que nous avons pu dégager 251 noms pour la session 2024 sur tout le Gabon », a indiqué Edoh Kodjo Gratien, superviseur EAMAC au centre d’examen de Libreville. Ainsi, pour cette première journée, les candidats ont été évalués en français et en science physique. Épreuves au terme desquelles certains candidats ont tenu à donner leur ressenti.

« J’ai tenu à participer à ce concours du fait d’abord des opportunités qu’offrent les métiers de l’aviation. Mais le déclic est venu surtout de l’idée du président de la Transition d’ouvrir une compagnie aérienne. Je me suis dis que j’ai toutes mes chances. Pour cette première journée je suis plutôt confiant puisque l’épreuve de français était abordable », nous a confié Bekale Hans, candidat en cycle ingénieur. Notons qu’au terme des sélections, le centre de franceville a enregistré 16 candidats sur les 251 en lice. Un chiffre qui s’explique également par le fait que les organisateurs expérimentent pour la première fois un centre d’examen en dehors de la capitale politique. En outre, pour cette première journée qui s’est déroulée sans problème technique ou matériel, 55 absences ont été relevées au centre du Lycée national Léon Mba.