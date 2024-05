ANAC : ouverture des deux centres d’examen à Libreville et Franceville pour le concours d’entrée à l’EAMAC 

Ecouter l'article

Du 29 mai 2024 au 04 juin 2024 se déroulera le concours d’entrée à l’École africaine de météorologie et de l’aviation civile ( EAMAC) session 2024. Un concours dédié aux étudiants et élèves en classe de terminales scientifiques et techniques intéressés par les métiers de l’aviation civile qui se tiendra en simultané à Libreville et à Franceville dans la province du Haut-Ogooué , indique le communiqué de presse de l’Agence nationale de l’aviation civile ( ANAC).

C’est par le biais d’un communiqué de presse paru dans le quotidien l’Union ce mardi 28 mai 2024 que l’Agence nationale de l’aviation civile ( ANAC) a confirmé aux candidats retenus au concours d’entrée à l’École Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC) qui se tiendra du 29 mai 2024 au 04 juin 2024 l’ouverture des deux centres d’examens. « Le concours se déroulera du 29 mai 2024 au 04 juin 2024 en simultané dans les deux centres d’examens de Libreville au Lycée National Léon MBA et à Franceville le Centre International Multisectoriel de Formation et d’Enseignement Professionnels de MVENGUE ( CIMFEP) ».

Du 29 mai au 04 juin 2024 le concours d’entrée à l’EAMAC

Comme pour les années précédentes, trois cycles de formation sont proposés à savoir le cycle Technicien, le cycle Ingénieur et le cycle D’exploitation en Aéronautique Civile. Afin d’éviter toutes formes de cacophonie, l’Agence nationale de l’aviation civile ( ANAC) a invité « les candidats à consulter les listes définitives qui seront affichées dans les centres d’examens de Libreville et de Franceville, ce mardi 28 mai 2024 à 12h00 » indique le communiqué de presse de l’ANAC.

Par ailleurs, les candidats éligibles sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’être présents sur les lieux où se dérouleront les examens ce mercredi 29 mai 2024 dès 07h30. Ainsi en cas de réclamation et pour tout renseignement complémentaire au sujet du concours, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) invitent les candidats à contacter les personnes suivantes : Carina Ndong Nze carina.ndong@anac-gabon.com Tél : 074 00 40 75 pour le centre d’examen de Libreville et Toussaint Mvola Ndong toussaint.mvola@anac-gabon.com Tél : 074 23 04 40 pour le centre d’examen de Franceville.