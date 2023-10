France : Alain Foka et RFI c’est fini !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alain Foka, journaliste émérite et vidéaste web de nationalité camerounaise a annoncé la fin de sa collaboration avec la chaîne française Radio France Internationale (RFI). C’est donc 30 ans de relation professionnelle qui se tournent pour le présentateur de la célèbre émission Archives d’Afrique qui devrait s’engager dans un nouveau chapitre tout aussi alléchant.

C’est donc au terme d’une trentaine d’années passées chez Radio France international qu’Alain Foka décide de quitter le navire. Une décision qui, selon le concerné, sera effective à partir de la fin du mois d’octobre. Un départ qui intervient alors que les positions panafricanistes du journaliste étaient de plus en plus marquées, notamment dans ses chroniques.

Un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée africaine

Non sans remercier ses collègues et amis de RFI, Alain Foka a annoncé la fin de cette longue collaboration « j’ai décidé et choisi de quitter RFI à la fin de ce mois d’octobre 2023 », a-t-il déclaré. Un départ volontaire qui ne marque pas pour autant la fin de carrière pour le célèbre journaliste. En effet, il entend à présent poursuivre ses émissions sur la plate-forme digitale qu’il a créée et qui regorge de millions d’abonnés.

« Je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre », a-t-il poursuivi. En effet, Alain Foka l’assure, « Archives d’Afrique se poursuit également plus que jamais en vidéo sur ces plateformes digitales Alain FOKA Officiel (AFO) avec dans le même temps des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques, et bien d’autres contenus africains ».

Une démarcation de plus en plus prononcée

Si rien de très visible ne pouvait présager le départ du journaliste de RFI, les chroniques de ces derniers mois, présentées sur sa page YouTube Alain Foka Officiel, étaient des signaux évocateurs pour toute personne qui a suivi le parcours du personnage. En effet, si l’homme est connu pour son franc-parler et pour ses positions panafricanistes, les putschs au Sahel, mais aussi sa lecture du traitement du conflit Russo-Ukrainienpar l’Occident, ont semble-t-il laissé présager une prise de distance avec la ligne éditoriale du média international.

Rappelons que Radio France Internationale, qui est très suivie sur le continent africain, a permis à Alain Foka de booster sa notoriété à travers la célèbre émission Archives d’Afrique. Un programme sonore, puis documentaire, qui retrace « l’histoire contemporaine de l’Afrique à travers ses grands Hommes ». Par ailleurs, le natif du Cameroun a également été le présentateur des émissions Médias d’Afrique, le Débat Africain, ou encore Afrique+.