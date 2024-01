Football : Aubameyang dans l’équipe-type mi-saison de Ligue 1

Ecouter cet article Ecouter cet article

Auteur d’un début de saison plus que timide sous les ordres de Marcelino, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé du peps et des stats dignes d’un grand 9 avec l’Olympique de Marseille. Des performances qui lui ont valu de figurer dans l’équipe-type de la Ligue Ubereats de la mi-saison en compagnie entre autres de Mbappé, Dembelé, Todibo, Hakimi, Hernandez, Zaïre-Emery, Fofana et Vitinha.

Raillé pour son âge et ses faibles statistiques en début de saison, l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a su inverser la donne en devenant simplement le meilleur avant-centre de France. C’est en tout cas ce que révèle l’équipe-type de la saison en cours après 17 journées disputées. Si l’Olympique de Marseille alterne entre le moins et le très bon, une certitude se dégage chez certains de ses éléments. En l’occurrence leur n°10 qui a enchaîné but sur but et peut se targuer d’être le meilleur passeur du championnat.

Aubameyang marche sur la Ligue 1

Seulement décisif en coupe d’Europe depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang avait attiré le mauvais œil sur lui. Médias, influenceurs et anciennes gloires du football se lâchant sur le niveau inquiétant de l’international gabonais. Pourtant, le félin de Minvoul n’avait pas dit son dernier mot. Plus affûté qu’en début de saison, « Aubameyang » va marquer les espoirs en inscrivant pas moins de 5 buts en seulement 2-3 journées avec à son compteur 5 offrandes distillées à ses coéquipiers.

Ce qui en fait le co-meilleur passeur de la Ligue 1 après 17 matches de Ligue 1. Il partage la tête d ece classement avec Florian Sotoca et Ousmane Dembelé. Déjà présent dans l’équipe-type du très sérieux media français l’Equipe, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Chelsea FC est également retenu par la Ligue 1 officiel. Preuve que si cette première partie de saison n’aura été totalement favorable à « PEA », son réveil a suffi pour mettre d’accord l’ensemble des observateurs du football qui ont jeté leur dévolu sur lui. Gageons que cette envolée sera maintenue jusqu’à la fin de l’exercice.

Ci-dessous l’équipe-type :

Bulka (Nice)

Hakimi (PSG), Yoro (Lille), Todibo (Nice), Hernandez (PSG)

Zaïre-Emery (PSG), Fofana (Monaco), Vitinha (PSG)

Dembélé (PSG), Aubameyang (Marseille), Mbappé (PSG)