Chine : Zita Oligui Nguema réitère son engagement pour l’éducation des femmes

Ecouter l'article

C’est en marge du Forum sur la Coopération Sino-Africaine que la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a pris part à la Conférence sur l’éducation des femmes à Beijing,le jeudi 5 septembre 2024. Au cœur de ladite conférence, qui concourt au renforcement de la coopération bilatérale, l’épouse du président de la transition a réitéré son engagement à soutenir les initiatives de promotion en matière d’éducation des femmes.

Alors qu’elle s’était rendue au pays de Xi Jinping pour soutenir son époux le président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la première dame a répondu à l’invitation de l’épouse du numéro un chinois Peng Liyuan. À cet effet, Zita Oligui Nguema a pris part à une conférence dans la capitale chinoise sous le thème « Main dans la main pour l’autonomisation des femmes par l’éducation ». Occasion pour la fondatrice de « Ma Bannière » de revenir et de réaffirmer ses engagements envers les femmes.

Zita Oligui Nguema soucieuse du devenir de la femme

Cette rencontre, qui réunissait plusieurs autres premières dames africaines, a permis d’échanger et de partager des expériences sur la question des genres. Moment idoine pour explorer de nouvelles stratégies en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et de renforcer le rôle des femmes dans leurs lieux de prédilection. L’épouse du numéro un gabonais a donc mis en exergue les initiatives pour la promotion, l’éducation et l’autonomisation de la femme. La représentante de la région d’Afrique centrale Constancia Mangue Nzue de Obiang a souligné l’importance de cette thématique.

« J’ai la ferme conviction qu’en éduquant une femme on éduque une famille et par conséquent on crée des sociétés plus juste et plus équilibrées un monde dans lequel les femmes peuvent atteindre leur objectifs pour l’humanité ». Rappelons que la première dame du Gabon mène son combat pour l’essor et l’accomplissement de la gent féminine à travers sa fondation Ma Bannière. Et qu’en dehors de ces assises, Zita Oligui Nguema a procédé à la visite de plusieurs sites touristiques en Chine aux côtés de son époux le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.