Lutte contre les drogues : Zita Oligui Nguema sollicite l’expertise du Dr. Alphonse Louma

Dans l’optique de lutter contre la consommation des drogues et des stupéfiants, notamment en milieu jeune, l’épouse du Président de la transition, Zita Oligui Nguema a reçu en audience ce lundi 29 juillet 2024, le Président de l’ONG Agir pour le Gabon, le Dr. Alphonse Louma. Entre autres points évoqués, la mise en place des stratégies à adopter pour combattre la consommation des substances illicites.

Le tabagisme et la consommation des drogues sont des maux qui détruisent fortement la jeunesse gabonaise. Soucieuse de cela, et dans l’optique de lutter efficacement contre cette problématique, une rencontre importante s’est donc tenue entre l’épouse du Chef de l’Etat, Zita Oligui Nguema et l’addictologue et président de l’ONG Agir pour le Gabon, le Dr. Alphonse Louma Eyougha. Il était question au cours de cette rencontre d’échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour sortir notre jeunesse de l’addiction à l’endroit des drogues qui aujourd’hui sont devenues un véritable problème de santé publique.

Zita Oligui Nguema et le Dr. Louma engagés à lutter contre les drogues

Ce fléau qui jadis se limitait aux enfants de la rue, a pris de plus en plus d’ampleur dans notre société touchant toutes les couches de la population. Notamment les élèves, les étudiants, voire des travailleurs qui exposent leur santé à des risques graves. En effet, selon le Dr Louma, une consommation abusive de substances illicites peut modifier les fonctions physiques ou psychologiques des individus, ainsi que les comportements et entraîner des troubles de santé mentale par exemple. D’où la nécessité de trouver des solutions pour s’attaquer au traitement des individus sous la dépendance des drogues.

Pour l’heure, l’absence de structures spécialisées publiques dans le suivi et le traitement des toxicomanes rend difficile la lutte contre la consommation des drogues au Gabon. Toutefois, il convient de noter qu’à ce jour seule la clinique Alia & Zéida Louma Eyougha (CAZE) est celle qui s’est spécialisée dans la prévention et le traitement des addictions en tous genres. Gageons que cette collaboration donnera plus de dynamisme pour en venir à bout de ce problème. Au terme de cette rencontre, le pionnier dans la lutte contre la consommation des drogues, le Dr Louma n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction quant aux échanges constructifs tenus avec la Première Dame.