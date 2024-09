Élim/CAN 2025 : le Gabon mené 2-1 par le Maroc à la mi-temps !

Follow on X

Ecouter l'article

Opposées aux Lions de l’Atlas au stade d’Agadir, les Panthères du Gabon ont débuté le match timidement au point d’offrir des brèches à l’équipe adverse. Une occasion qu’Hakim Zyech et ses coéquipiers ne loupent pas. Dès la 10e minute, il trompe Loyce Mbaba d’une panenka subtile vant de doubler. Aubameyang réduit le score (2-1) à la pause.

Ce vendredi 6 septembre 2024, les Panthères du Gabon sont opposées au Lions de l’Atlas du Maroc dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 qui se tiendra au Maroc. Justement en terre du roi Mohammed VI, les joueurs dirigés par Thierry Mouyouma n’ont pas su mettre au niveau des exigences de l’intensité. Résultat, 2-0.

Doublé de Zyech et une première mi-temps maîtrisée !

D’Aguerd à Zyech en passant par Brahim Diaz, tout semble huilé du côté des hommes de Walid Regragui. Un pressing exercé par Hakimi et Amrabat qui a fini par étouffer l’entre jeu gabonais qui peine à pointer le bout de son nez. Dès la 9e minute, les Marocains plus incisifs obtiennent un penalty logique qui sera transformé par Hakim Zyech sur un geste astucieux : panenka.

Loyce Mbaba passe au travers et le score est de 1-0. Dans les minutes qui suivent, Denis Bouanga et Shavy Warren Babicka mènent une action qui met en évidence Pierre-Emerick Aubameyang qui va percuter la défense avant de pousser la défense à user de la main. Pas de réflexion, l’arbitre siffle le penalty pour le Gabon. Malheureusement Aubameyang se loupe devant Bono.

Derrière comme une leçon de réalisme, Brahim Diaz se lance dans la surface adverse. Alex Moucketou manque de jugeote et commet la faute. L’arbitre mauritanien signe un second penalty. Mazraoui remet le ballon au capitaine Hakim Zyech qui frappe au premier poteau en force. 2-0. On joue la 26e minute mais le match est déjà plié. Plusieurs actions seront menées avant la mi-temps. Aubameyang réduit le score à la 39e minute. . Les panthères du Gabon ont 45 minutes pour tenter d’inverser la vapeur.