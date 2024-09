Chine : le Gén. Oligui Nguema à Beijing pour le 9eme Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine

Ecouter l'article

Ce dimanche 1er septembre 2024, le président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à Beijing en Chine où il prendra part au 9eme Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre prochain dans la province de Jiangsu. Une rencontre à laquelle prendra part le chef d’Etat et qui sera l’occasion de jeter les bases d’un renforcement de la coopération entre Libreville et Pékin.

Pour renforcer davantage dans un nouveau contexte la coopération amicale entre la Chine et les pays africains, relever ensemble les défis de la mondialisation économique et œuvrer au développement commun, sur l’initiative commune de la Chine et de l’Afrique, le Forum sur la Coopération sino-africaine a été créé officiellement suite à la Conférence ministérielle de l’an 2000 qui s’est tenue du 10 au 12 octobre 2000 à Beijing. Ainsi, après Dakar la Chine accueillera cet événement majeur qui réunira plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Renforcer la coopération entre Libreville et Pékin

Déjà présent en Chine, le président de la Transition prendra part à cette rencontre de haut niveau. Elle sera l’occasion d’examiner des moyens de faire avancer l’amitié traditionnelle entre la Chine et l’Afrique, d’approfondir la solidarité et la coopération, et d’ouvrir de nouveaux horizons pour le développement commun. Lors de cet événement le chef de l’Etat devrait engager des discussions autour de projets d’infrastructures majeurs, de l’exploitation minière, et de nouvelles initiatives environnementales, en phase avec la vision du Gabon pour une transition écologique durable.

Dans le même temps, le Général Brice Oligui Nguema aura un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping. Si les deux pays avaient décidé en avril 2023 de hisser leurs relations en « Partenariat stratégique de coopération globale », la rencontre entre les deux hommes devrait permettre de donner un coup de fouet à la coopération entre les deux pays.