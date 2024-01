CAN 2023 : le Ghana chicotté par le Cap-Vert !

Ecouter cet article Ecouter cet article

La surprise phare du début de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) est venue du groupe B ce dimanche 14 janvier 2024. Arrivés sur la pointe des pieds face aux Black Stars, les capverdiens ont su réagir sur le terrain en l’emportant face à l’ultra favori 2 buts à 1 grâce à Garry Rodrigues en toute fin de rencontre. Cap sur le Mozambique.

Dans un groupe B où l’Égypte et le Ghana faisaient office d’ogres, les cartes sont désormais rebattues. Les deux équipes prétendument les plus faibles ont démontré que la tendance était autre. L’heure étant au mérite sur le rectangle vert et non au passé glorieux. C’est la leçon donnée par les capverdiens aux Blacks stars qui semblent en clin à une perte progressive de leur superbe. Triste pour les anciens « brésiliens d’Afrique ».

Le Cap-Vert, unique star du groupe B !

Après une première journée rythmée, c’est la surprenante équipe mais joueuse du Cap-Vert qui truste au sommet du groupe B de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. Une situation qui résulte de la rencontre du dimanche 14 janvier dernier durant laquelle Jarimo a prouvé que le petit poussin pourrait s’avérer à la hauteur des évènements.

Dans un faux rythme, les Capverdiens vont imprégner leur marque. Faites de la technique et de la fluidité entre les lignes. De son côté, les coéquipiers d’André Ayew ont tenté de réagir en amorçant des offensives infructueuses jusqu’à la 54eme et le but égalisateur de Djiku. Un réveil qui n’aura pas suffi à stopper les ardeurs des adversaires qui enfoncent le clou à la 92e minute par Garry Rodrigues le virevoltant. Score final 2-1. Le Cap-Vert seul leader devant le Mozambique et l’Égypte. Le Ghana bon dernier.