CAN 2023 : le Nigeria et l’Égypte tenus en échec par la Guinée-Equatoriale et le Mozambique !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Deuxième rencontre du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, l’affiche Nigeria-Guinée équatoriale s’est soldée par un match nul (1-1). Dans le groupe B, l’Égypte a arraché un nul justesse face à la surprenante Mozambique (2-2).

Dans ce groupe A très attendu en raison de la présence de l’équipe hôte, les Super Eagles du Nigeria ont déçu leurs fans car tenus en échec par la Guinée-Equatoriale. Même scénario pour l’Égypte de Mohamed Salah qui a peiné pour égaliser en toute fin de match contre le Mozambique. 2 buts partout.

Débuts timides pour le Nigeria et l’Égypte !

Dans une rencontre tiède durant laquelle la fulgurante attaque nigériane n’aura pas existé, le Nzalang Nacional a été à la hauteur des attentes. Juan Micha Obiang qui a misé sur une attaque Iban Salvador Edu et Emiliano Nsue a surpris José Peseiro pour créer la surprise avec le but d’Iban Salvador Edu à la 36ème minute de jeu. Le ballon d’or africain 2023 Victor Osimhen va égaliser à la 38e. (1-1). Les deux équipes se quittent dessus.

En seconde heure, les Pharaons d’Égypte n’ont pas fait mieux qu’un match nul. Emmenés par un Mohamed Salah visiblement revanchard, les Egyptiens sont tombés sur une équipe de Mozambique héroïque. Mostafa Mohamed et le n°11 de Liverpool sont les buteurs. Tandis que Witi et Clesio ont créé la sensation en marquant coup sur coup à la 55e et à la 58e. Score final 2 buts de chaque côté. Une 34e édition de la CAN où les statuts semblent avoir disparu.