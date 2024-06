Follow on X

Assemblée nationale : Alexandre Awassi défend sa proposition de loi plus contraignante en matière de RSE

Ce lundi 24 juin 2024, le député Alexandre Gilbert Awassi était face à ses collègues membres de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale de la transition pour défendre sa proposition de la loi cadre portant orientation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Un texte qui selon son initiateur devrait permettre d’encadrer cette activité jusque-là volontaire en la rendant obligatoire afin d’impacter de manière efficiente les localités où ces entreprises opèrent.

En effet, s’appuyant sur le Pacte mondial des Nations Unies des années 2000 qui « encourage les entités mondiales à adopter une attitude socialement responsable par l’intégration et la promotion des principes liés aux droits de l’Homme, aux normes internationales du travail et la lutte contre la corruption », le député de la transition a proposé un renforcement du cadre légal qui n’existe pas de manière effective si ce n’est dans les domaines pétrolier, minier et forestier.

Rendre l’activité RSE obligatoire

Pour Alexandre Awassi, il est donc primordial que ces dispositions légales passent « du simple volontariat à la contrainte ». Il s’agira de faire obligation à toutes les entreprises de mener des activités RSE dans les milieux où, elles exercent. « C’est vous dire que si cette proposition de loi est adoptée, elle regrouperait tous les textes législatifs existants en une seule loi », a souligné le député de la Transition lors de son exposé des motifs.

Pour soutenir son argumentaire, il a pris l’exemple des sociétés métallurgiques des secteurs pétrolier et minier qui ne disposeraient même pas de siège social dans les villes extractives. Pis, l’honorable député s’est insurgé contre le fait que leurs supposées activités RSE en fin d’année se résumeraient aux dons dans les orphelinats et autres espaces, en produits de première nécessité.Par ailleurs, le parlementaire n’a pas manqué de relever l’exemplarité de l’action de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) à Moanda. « C’est une référence. Sur instructions des plus hautes autorités de la République, cette entité a diversifié ses activités RSE tant en interne qu’à l’extérieur avec la construction d’un Collège d’Enseignement Secondaire à Onga », a-t-il indiqué.