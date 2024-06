Gabon : vers la tenue du Forum national sur la RSE

Ecouter l'article

La ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises, chargé des activités génératrices de Revenus, Parfaite Amouyeme Ollame a annoncé que le Forum national sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) se tiendra à la fin du mois de juin à Libreville. Une initiative placée sous le thème « défis et enjeux de la réglementation de la RSE en République Gabonaise pour une Croissance inclusive », qui vise à élaborer une stratégie nationale de la RSE.

C’est lors du Conseil des ministres du 20 juin, présidé par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, que les membres du gouvernement ont pris acte de la tenue prochaine du Forum national sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le lendemain de ce Conseil, le ministre Parfaite Amouyeme Ollame a rencontré le comité scientifique pour discuter des préparatifs de cet événement important.

La RSE au coeur d’un forum national

C’est le projet du ministère du Commerce, des PME/ PMI. Le Forum national sur la RSE a pour objectif de promouvoir les pratiques de responsabilité sociétale au sein du secteur privé et des organisations publiques. Il cherche à fédérer tous les efforts en matière de RSE pour créer un cadre commun. Selon notre confrère Gabonreview la séance de travail du jeudi 21 juin dernier entre le comité scientifique et le membre du gouvernement visait à fixer les objectifs de ce Forum national sur la RSE.

Cet événement revêt plusieurs objectifs. Il s’agit d’encourager les entreprises à adopter des pratiques responsables qui favorisent la création d’emplois durables. Le Forum national de la RSE est également un cadre pour sensibiliser les entreprises aux enjeux environnementaux de leurs activités et les aider à intégrer pleinement la RSE dans leurs opérations quotidiennes pour un développement durable. Il est question d’investir dans les objectifs de développement durable (ODD) qui couvrent entre autres domaines l’éradication de la pauvreté, l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité, la promotion de la santé et du bien-être, l’égalité des sexes, et la protection de l’environnement.

Les participants à cette réunion préparatoire ont été instruits de proposer des idées nouvelles pour le développement de chaque secteur. Un accent a été mis sur le sport en besoin de financement. Au terme de ce forum, une Stratégie nationale de la RSE sera élaborée et soumise au gouvernement pour adoption. Cette stratégie visera à définir un cadre réglementaire clair et à fournir des directives pour la mise en œuvre de pratiques de RSE dans tout le pays. Elle facilitera la collaboration entre les différents acteurs économiques, publics et privés, afin de promouvoir une croissance inclusive et durable.