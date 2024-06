Gabon : Arise IIP lance un programme de formation textile dans la ZIS de Nkok

Follow on X

Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP), en collaboration avec le Gouvernement Gabonais, représenté par le Ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage via le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE), annoncent le lancement d’un programme de formation textile complet au sein de la Zone d’Investissement Spéciale (ZIS) de Nkok. Cette initiative, dévoilée suite au Forum Économique Gabon France le 29 mai 2024, souligne un engagement commun à autonomiser la jeunesse gabonaise et à renforcer la main-d’œuvre de l’industrie textile.

Le programme, visant à recruter 500 jeunes Gabonais(es) âgés de 18 à 35 ans, offrira un cursus de formation et d’apprentissage de douze mois, comprenant à la fois des connaissances théoriques et des compétences pratiques. Située dans la zone industrielle de Nkok, dans la province de l’Estuaire, cette initiative s’aligne sur la vision stratégique du gouvernement d’investir dans des secteurs prometteurs tout en développant les talents locaux.

La phase de recrutement se déroulera du 20 juin au 15 juillet 2024. Les candidats intéressés peuvent postuler dans les antennes et bureaux du Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE) à travers le pays avec une pièce d’identité valide. Il est à noter que les candidatures des personnes à mobilité réduite sont fortement encouragées.

Le programme de formation textile souligne l’engagement d’Arise IIP à favoriser une croissance économique durable à travers l’Afrique. En dotant la jeunesse gabonaise de compétences pertinentes pour l’industrie, cette initiative vise à répondre aux besoins du secteur textile au Gabon tout en renforçant la position du pays en tant que pôle régional d’innovation industrielle.

Arise IIP, reconnu pour son engagement en faveur de la croissance verte et du développement durable, se tient prêt à collaborer avec le Gouvernement Gabonais pour assurer le succès de ce programme transformateur. Ensemble, nous restons déterminés dans notre mission de libérer le potentiel industriel de l’Afrique tout en atténuant l’impact environnemental.

APPEL À CANDIDATURES

Partenariat | Arise IIP x État Gabonais

Programme de formation pour 500 jeunes dans les métiers du textile au sein de la Zone d’Investissement Spéciale de Nkok

Objectif :

Ce programme de formation vise à fournir au marché local une main-d’œuvre qualifiée dans les métiers du textile et à soutenir cette industrie.

Critères :

• Être de nationalité gabonaise et âgé de 18 à 35 ans ;

• Savoir lire et écrire en français (niveau secondaire) ;

• Être inscrit au Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE).

Détails de la formation :

• La formation durera au maximum 12 mois selon le métier ;

• La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juillet 2024 ;

• Les candidats sélectionnés pour le programme de formation recevront une allocation dans le cadre d’un partenariat avec le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE).

Pièces à fournir :

• Copie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide ;

• Curriculum Vitae ;

• Copie du certificat scolaire ou diplôme (classe de seconde minimum).

Les candidatures des personnes en situation de handicap sont fortement encouragées. Les candidats peuvent soumettre leurs candidatures :

• En ligne à l’adresse mail recrutement.textilegabon@arisenet.com

• Aux différentes antennes du PNPE à travers le pays.

La présente campagne de recrutement est strictement gratuite et ne nécessite aucun frais de la part des candidats.