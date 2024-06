Gabon : après le fiasco, Louise Boukandou résolue à organiser le concours de l’ENA après le Bac

Ecouter l'article

Le ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, Louise Boukandou Moussavou avait rendez-vous le 21 juin dernier avec la presse. Occasion pour le membre du gouvernement de revenir sur le fiasco enregistré récemment à l’occasion de l’organisation du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA). A ce propos, elle a assuré qu’une nouvelle date serait fixée après les résultats du second tour du Baccalauréat.

Chacun se souvient de ces files d’attente de jeunes arrivés dès 7h du matin dans les différents centres d’examens retenus pour le concours d’entrée à l’ENA. Au terme d’une demi journée d’attente, les organisateurs avaient annoncé le report sine die de ce concours et imputé ce fiasco à un bug informatique. Un argument à nouveau brandi par la patronne de la Fonction publique Louise Boukandou Moussavou.

Les derniers réglages effectués, les listes enfin prêtes

La rencontre avec la presse était l’occasion pour Louise Boukandou Moussavou de faire le tour d’actualité en lien avec son département. En effet, après avoir abordé la question des postes budgétaires mis à la disposition de la presse et de la Santé, le ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités a abordé la question de l’ENA, non seulement pour ce qui est du concours toujours en attente, mais aussi pour les offres de formation qui s’ajouteront au programme dès la rentrée prochaine.



Sur la question du concours, elle a assuré qu’après les réglages qui ont été effectués, les listes des candidats sont enfin prêtes « Nous lancerons le prochain concours dès que les centres d’examen, actuellement dévolus au baccalauréat, seront disponibles », a indiqué L’Union, citant le membre du gouvernement. Par ailleurs, Louise Boukandou Moussavou a indiqué que dès la rentrée prochaine, les futures hauts fonctionnaires formés à l’ENA auront droit à un cycle d’Administration parlementaire. Une formation qui viendra élargir le spectre des offres actuellement disponibles.