Afrique subsaharienne: plus de 400 000 de naissance de bébés drépanocytaires chaque année

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À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique a dressé un constat particulièrement alarmant. Selon l’institution, plus de 400 000 bébés naissent chaque année avec la drépanocytose en Afrique subsaharienne, faisant de cette région l’une des plus touchées au monde par cette maladie génétique héréditaire. Une situation qui nécessite qu’on tire la sonnette d’alarme sur cette maladie qui demeure un véritable défi de santé publique.

Malgré les progrès enregistrés dans certains pays, l’OMS estime que de nombreux enfants souffrant de cette pathologie ne sont pas diagnostiqués à temps et n’ont pas accès à une prise en charge adaptée. Faute de dépistage précoce et de soins adéquats, des milliers d’enfants meurent chaque année avant même d’atteindre leur cinquième anniversaire. L’organisation internationale souligne également que la méconnaissance de la maladie, les difficultés d’accès aux soins et l’insuffisance des structures spécialisées aggravent considérablement le fardeau de la drépanocytose sur le continent.

La prévention et le dépistage au cœur de la riposte

Face à cette situation, l’OMS appelle les gouvernements africains à renforcer les politiques de prévention et de prise en charge. L’institution insiste notamment sur la nécessité de développer la sensibilisation des populations, le conseil génétique et le dépistage néonatal afin de permettre une identification précoce des enfants atteints. Elle recommande également d’améliorer l’accès aux traitements, aux vaccinations et aux soins complets pour réduire les complications liées à la maladie.

La Journée internationale de lutte contre la drépanocytose est ainsi l’occasion de rappeler l’urgence d’une mobilisation collective contre cette pathologie encore trop souvent négligée. Pour l’OMS, investir dans la prévention, le diagnostic précoce et l’accompagnement des patients constitue un levier essentiel pour prévenir les décès évitables et offrir un meilleur avenir aux milliers d’enfants qui naissent chaque année avec la drépanocytose en Afrique subsaharienne.