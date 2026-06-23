Nécrologie : Décès d’Albert Diboungou, coach de Bouenguidi Sports !

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Interné au Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO), le technicien gabonais Albert Diboungou, entraîneur principal de la formation de Bouenguidi Sports, est décédé le lundi 22 juin 2026. Près d’un mois en soins intensifs à lutter pour sa vie comme il le faisait sur le banc de touche pour le club de sa vie. Mais aussi rare qu’il y paraît, le monsieur plus de la formation de Koulamoutou a perdu son dernier match contre la faucheuse.

L’origine de cette perte tragique remonte au 26 mai 2026. Après un match de National-Foot 1 disputé à Oyem contre l’US Oyem locale, rencontre perdue (1-2) par Bouenguidi Sports, les dirigeants avaient pris la décision de rentrer ex tempore sur Koula-Moutou afin de préparer le match suivant. Lequel devrait avoir lieu trois jours plus tard. C’est lors de ce voyage retour que le bus du club a été victime d’un grave accident de la circulation entre Lalara et Ndjolé. Une collision avec un éléphant.

Pas de morts mais des blessés graves dont Albert Diboungou

Sur ces entrefaites, le technicien gabonais avait été placé en urgence dans l’hôpital spécialisé pour les traumatismes à savoir le Centre Hospitalier Universitaire d’Owendo. Pris en charge, l’entraîneur luttera fort pour sa survie. Mais au matin du lundi 22 juin 2026, il desserre le poing pour toujours. Reconnu pour sa rigueur et son leadership, Albert Diboungou s’efforçait de faire briller le club de Koulamoutou au sein de l’élite.

Depuis hier, les hommages pleuvent et ses joueurs se souviendront de lui comme d’un mentor et d’un homme de valeurs. Il est décrit par les observateurs du football gabonais comme un passionné qui incarnait l’espoir et la stabilité technique de son équipe. La direction du club, les joueurs et l’ensemble du staff ont annoncé des actions visant à accompagner dignement l’icône du sport roi à Koulamoutou. Gabon Media Time, en sa qualité d’allié de la communauté sportive, adresse ses condoléances les plus attristées à ses proches.