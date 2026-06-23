Journée de la veuve/Orphelin : consultations juridiques gratuites le 4 juillet à Ntoum !

Ecouter l'article

Au sein de la société gabonaise, l’accès au droit demeure une épreuve pécuniaire et procédurale pour les franges les plus vulnérables de la population. Face à cette situation qui perdure, le Cabinet de Maître Bruno Mbina Mbina, Huissier de justice près les juridictions du Grand Libreville, a décidé d’organiser, une journée de consultations juridiques gratuites le samedi 4 juillet 2026 à la salle polyvalente de l’Hôtel de Ville de Ntoum.

Dans la commémoration, en différé, de la Journée Maître Bruno Mbina Mbina a initié une campagne solidaire en faveur des personnes nécessiteuses et très souvent oubliées voire brimées dans la société gabonaise. Récurrence des spoliations successorales, des évictions foncières et des contentieux liés aux droits de la famille. Les veuves et les orphelins se retrouvent fréquemment démunis, faute de ressources financières pour solliciter l’assistance d’un conseil.

Une journée à la rescousse des veuves et des orphelins !

C’est pour pallier cette rupture d’égalité devant la justice qu’une initiative d’envergure humanitaire et citoyenne verra le jour le samedi 4 juillet 2026 à Ntoum. Ce projet à portée sociale, qui bénéficie de l’appui des autorités municipales et des chefs de quartiers locaux, est une œuvre de salubrité publique et de justice de proximité. Puisqu’il s’agit d’offrir un espace d’écoute, d’orientation et de sécurisation juridique à des justiciables trop souvent exclus des circuits judiciaires classiques.

Selon les organisateurs, les professionnels du droit mobilisés aborderont de front les problématiques nodales de la dévolutions successorale, de la préservation des droits patrimoniaux des ayants droit, de la régularisation des actes d’état civil et de la résolution des conflits fonciers. C’est également l’occasion de doter les veuves et les orphelins des outils légaux indispensables pour faire asseoir et valoir leurs prérogatives juridiques. Ce rendez-vous promet de rétablir la loi en bouclier pour les affligés.